Baldur’s Gate 3 Publishing Director lobt Assassin’s Creed Shadows

Der Publishing-Direktor von Baldur’s Gate 3 hat kürzlich das Kampfsystem von Ubisofts Assassin’s Creed Shadows gelobt. Das Spiel, das diese Woche veröffentlicht wurde, ist der neueste Teil der beliebten Franchise und hat bei Spielern und Kritikern eine durchweg positive Resonanz erhalten. Assassin’s Creed Shadows ist der erste Teil der Serie, der in Japan spielt, und war ein hochkarätiger Release, der zweimal verschoben wurde, bevor er endlich erschien.

Trotz einiger Kontroversen vor der Veröffentlichung wurde das Spiel ein großer Erfolg und überschritt am Launch-Tag die Marke von einer Million Spielern. Diese Zahl umfasst sowohl Spieler, die das Spiel gekauft haben, als auch solche, die es über Abonnementdienste wie Ubisoft+ spielen. Zudem übertraf das Spiel die Höchstzahl gleichzeitiger Spieler seiner Vorgänger auf Plattformen wie Steam, wo es 41.412 gleichzeitige Spieler verzeichnete.

I really like the combat in AC Shadows. It feels tight and deliberate, with a welcome return to the clear counter system I missed. Best AC combat system in years.

— Very AFK (@Cromwelp) March 20, 2025