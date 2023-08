Auf der Aggregator-Seite Metacritic.com finden sich die ersten Kritiken und Wertungen zu Baldur's Gate 3 im Test online.

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Derzeit spielen mehr als eine halbe Million Menschen Baldur’s Gate 3 auf Steam (oder am Steam Deck). Der Erfolg ist großartig, immerhin ist es damit aktuell auf Platz 3 hinter den Valve-Dauerbrennern Counter-Strike: Global Offensive und DOTA 2 – die kostenlos spielbar sind. Am 6. September erscheint die PS5-Version. Die Xbox Series-Version befindet sich in Entwicklung. Aktuell gibt es noch kaum Fachkritiken, aber es gibt welche: Baldur’s Gate 3 im Test: Was sagen uns die ersten Kritiken und Wertungen über das Rollenspiel von Larian Studios?

Das Spiel erschien am 3. August, zuvor gab es auch nicht viel Zeit früher für das Spiel für Fachkritiker. Eine interessante Geschichte, da Baldur’s Gate 3 ein tatsächlich großes Spiel ist. Ein paar Meinungen gibt es bereits, die wir euch nicht vorenthalten möchten (nachdem wir für unseren Test noch etwas benötigen).

Baldur’s Gate 3 im Test: So gut ist das neue Rollenspiel

Den Zeitpunkt für den Release-Termin haben die unabhängigen Entwickler von Larian Studios gut gewählt, um die maximale Aufmerksamkeit zu erhalten. Das muss man zugestehen. Immerhin erscheint in einem Monat Starfield, das Mega-Rollenspiel von Bethesda. Doch RPG-Fans feiern derzeit dieses Spiel. Auch die ersten Fachkritiker zeigen sich sehr positiv. Auf Metacritic.com gibt es zum aktuellen Zeitpunkt des Schreibens zwar “nur” 4 Bewertungen, doch diese sind alle äußerst positiv. Deshalb werde ich später auch noch die Steam-Bewertungen erwähnen.

Techradar.com vergibt im Baldur’s Gate 3 Test eine satte 100/100-Wertung und spricht gleich von einem der “besten Videospiel-Rollenspiele aller Zeiten”:

“Baldur’s Gate 3 ist ein guter Anwärter auf eines der besten Videospiel-Rollenspiele aller Zeiten. Es ist das ehrgeizigste Rollenspiel, das es gibt, und die akribisch genaue Wiedergabe von Dungeons & Dragons wird die Fans begeistern. Ein Muss, auch wenn einige Frustrationen über das D&D-Format aufkommen könnten.”

Gamerant.com vergibt eine 90/100 Wertung, dass die Liebe zum Detail bemerkte:

“Es hat Herz, es hat Stil und es hat die mehrjährige Arbeit eines Studios, das sein Ausgangsmaterial offensichtlich liebt. Die überwältigende Größe des Spiels selbst und alles, was darin enthalten ist, ist ein Beweis für die Hingabe von Larian Studios an sein Handwerk und sein Engagement, dem Gaming-Publikum etwas Unglaubliches zu bieten.”

Für WGTC.com, dass 4,5 von 5 Sternen in seiner Kritik vergab, ist es ein neuer “Goldstandard für Rollenspiele der Moderne”:

“Als exzellenter Nachfolger seines jahrzehntealten Vorgängers setzt Baldur’s Gate III einen neuen Goldstandard für Rollenspiele der Moderne. Auch wenn es eine ganze Reihe fehlerhafter Probleme aufweist, machen die lebendige Welt, das fesselnde Storytelling und das fesselnde Gameplay die Mängel mehr als wett.”

Steam-Bewertungen von Spielern mit mehr als 100 Spielstunden!

Bisher gibt es – zum aktuellen Zeitpunkt – mehr als 91.000 Rezensionen. Die kürzlichen Bewertungen fielen “äußerst positiv” aus. Insgesamt erreicht das Spiel eine “sehr positive” Bewertung auf Steam. Auf der Valve-Plattform gibt es einige Spieler, die bereits in der Early Access-Phase dabei waren. Daher gibt es viele Spieler, die bereits etliche hunderte Stunden damit verbracht haben. Und einige dieser Meinungen sehen wir uns an:

Luality sagt:

“Ich habe über 20 Jahre auf dieses Spiel gewartet und es war alles, wonach ich gesucht habe. Ich habe die Originalspiele gespielt und dies ist eine würdige Fortsetzung von Baldur’s Gate 2. Ich hoffe, dass wir mehr Rollenspiele wie dieses bekommen. Ich hoffe, dass mehr Leute sehen, wie großartig und voller Tiefe Spiele wie dieses sein können. Das Spiel hat alles, Momente, die dich zum Lachen, Weinen, Geilheit … alles bringen werden! Es ist absolut perfekt.”

Für Failing_in_4K ist es überhaupt die erste Rezession, die er auf Steam schreibt:

“Dies ist die erste Rezension, die ich je geschrieben habe. Dieses Spiel ist ein absolutes Meisterwerk. Larian hat etwas so Schönes und von so hohem Standard geschaffen, dass es die Messlatte für andere Spieleentwickler wirklich höher gelegt hat. – Jeden Cent wert.”

Gibt es auch eine andere Meinung zu Baldur’s Gate 3 in den Spieler-Tests?

Natürlich gibt es auch negative Meinungen, die ich dir an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Diese belaufen sich vor allem auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels und über fehlende Barrierefreiheitsoptionen.

“Es gibt eine Option für die Dialogtextgröße, jedoch nicht für den Großteil des anderen Textes in UI-Menüs, Tooltips usw., der während des Spiels wichtiger zu lesen ist, da der Dialog ohnehin über Sprachausgabe verfügt”, wie “Molten100” in seiner Wertung zu Baldur’s Gate 3 zum Ausdruck bringt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Koop-Spiel. “Mcensy” fasst es gut zusammen, dass Dialoge im Spiel – obwohl man zu viert unterwegs ist – nicht auf die gesamte Gruppe ausgerichtet sind. “Wer das Gespräch initiiert, ist der einzige und einzige Charakter im Gespräch. Alle anderen Gruppenmitglieder werden sofort aus der Existenz entfernt und es wird ihnen nicht gestattet, unabhängig von ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten Einfluss zu nehmen. Dies zerstört die Immersion für alle”, so der Kommentar auf Steam.