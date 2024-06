PS Plus Essential-Spiele für Juli 2024: Borderlands 3 mit dabei!

Im Juli 2024 stehen drei spannende PS Plus Essential-Spiele für dich bereit: Borderlands 3, NHL 24 und Among Us. Diese Titel kannst du vom 2. Juli bis zum 6. August 2024 als PlayStation Plus-Mitglied herunterladen und spielen.

NHL 24 (PS4, PS5): Stürze dich ins Eishockey-Vergnügen mit NHL 24. Erlebe authentische Spielmechaniken, verbessere dein Team und kämpfe um den Stanley Cup.

Among Us (PS4, PS5): Schließe dich der Crew eines Raumschiffs an und finde heraus, wer der Verräter ist. Täusche, lüge und überlebe in diesem spannenden Multiplayer-Spiel.

Exklusives Genshin Impact PlayStation Plus Pack

Ab dem 16. Juli kannst du als PlayStation Plus-Abonnent auch ein exklusives Genshin Impact Pack erhalten. Dieses Pack enthält wertvolle In-Game-Items, die dir im Spiel weiterhelfen:

Urgestein × 160

Zerbrechliches Harz × 4

Heldenwitz × 20

Mystisches Verstärkungserz × 30

Mora × 150.000

Nutze diese Items, um deine Charaktere zu verbessern und neue Abenteuer in der Welt von Teyvat zu erleben.

PS Plus Essential-Spiele des Vormonats nicht vergessen!

Vergiss nicht, die PlayStation Plus Essential-Spiele des Juni herunterzuladen, falls du es noch nicht getan hast. Diese Spiele stehen dir bis zum 1. Juli zur Verfügung:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PS4, PS5)

(PS4, PS5) AEW Fight Forever (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Streets of Rage 4 (PS4)

Weitere Vorteile für Extra und Premium Mitglieder

Als Mitglied der PlayStation Plus Extra- oder Premium-Stufe hast du Zugriff auf zusätzliche Spiele im Game Catalogue. Im Juni wurden dem Katalog folgende Titel hinzugefügt:

Monster Hunter Rise

Football Manager 2024

Crusader Kings 3

After Us

Neben den Essential-Spielen bietet PlayStation Plus Premium auch eine Auswahl an klassischen PS1-, PS2- und PSP-Spielen zum Herunterladen sowie PS3-Spiele per Cloud-Streaming. Neu hinzugekommen sind im Juni auch PlayStation VR2-Titel.

Klassiker des Monats im PlayStation Plus Premium

Im Juni gab es spannende Neuzugänge im Klassikerkatalog. Hier sind einige der Highlights:

Lego Star Wars II: The Original Trilogy

Ghosthunter

Daxter

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Im Juli erwarten dich tolle Spiele und exklusive Inhalte bei PlayStation Plus. Egal, ob du auf actionreiche Abenteuer, Sportspiele oder Multiplayer-Spaß stehst – es ist für jeden etwas dabei. Lade die neuen Spiele herunter, sichere dir das Genshin Impact Pack und genieße die Vorteile deines Abonnements.