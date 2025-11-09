Nach GTA 6-Verschiebung: GTA 5 soll als „Trostpflaster“ zu PS Plus Extra & Premium zurückkehren

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto V (GTA 5) ist auch mehr als zwölf Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung eines der beliebtesten Spiele überhaupt. Nun verdichten sich Hinweise darauf, dass der Open-World-Klassiker von Rockstar Games schon bald erneut Teil von Sonys Abo-Service werden könnte. Laut einem aktuellen Bericht des gut informierten Dealabs-Insiders billbil-kun soll GTA V noch im November zum Katalog von PS Plus Extra und PS Plus Premium zurückkehren. Der mutmaßliche Termin liegt demnach bei Mitte des Monats.

Der Leaker gilt als äußerst zuverlässig und hat in der Vergangenheit bereits sehr häufig die monatlichen PS Plus-Spiele korrekt vorhergesagt. Auch in diesem Fall benennt er einen konkreten Zeitraum, in dem mit der offiziellen Ankündigung gerechnet werden kann. Sony kündigt üblicherweise die neuen Spiele für die Extra- und Premium-Stufen ungefähr in der Woche vor dem dritten Dienstag eines Monats an. Sollte diese Vorgehensweise beibehalten werden, wäre eine Enthüllung rund um den 12. November 2025 sehr wahrscheinlich.

GTA V war bereits mehrfach im Abo enthalten

Für Playstation-Spieler wäre es nicht das erste Mal, dass GTA V über PS Plus zugänglich wird. Das Spiel war bereits im Dezember 2023 sowie im November 2024 während jeweils mehrerer Monate Teil des Game-Katalogs. Beide Male war die Nachfrage groß und wurde von Sony als starkes Zugpferd genutzt, um die Attraktivität des Services zu steigern. Sollte sich das Muster wiederholen, könnten Spieler erneut mit einer Verfügbarkeit von etwa einem halben Jahr rechnen.

Besonders interessant ist die Kombination aus Singleplayer-Kampagne und GTA Online. Während die Story in Los Santos immer noch zu den besten Open-World-Erfahrungen zählt, bleibt GTA Online eines der aktivsten Multiplayer-Spiele weltweit. Neueinsteiger können also problemlos einsteigen, während Rückkehrer ihren alten Fortschritt wieder aufnehmen und weiterentwickeln können. Allerdings muss man diese erst finden. GTA V verkaufte sich bisher über 220 Millionen Mal*.

Ein strategischer Schritt vor GTA VI?

Die mögliche Rückkehr von GTA V zu PS Plus könnte auch eine bewusst geplante Maßnahme im Vorfeld des Releases von GTA VI sein. Rockstar Games und Take-Two bereiten derzeit eines der am meisten erwarteten Spiele aller Zeiten vor. Es wäre naheliegend, die enorme Präsenz von GTA V und GTA Online zu nutzen, um die Marke weiterhin im Gespräch zu halten und die Spielerbasis aktiv zu halten.

Offiziell bestätigt ist die Rückkehr von GTA V zu PS Plus derzeit allerdings noch nicht. Sony hält sich wie gewohnt bedeckt, bis die monatliche Abo-Erweiterung angekündigt wird. Sollte sich der Bericht jedoch bewahrheiten, könnte Sony seinen Abonnenten erneut eines der populärsten Spiele aller Zeiten zur Verfügung stellen. Bis zur offiziellen Bestätigung müssen Spieler sich noch ein wenig gedulden. Wenn der Zeitplan wie gewohnt eingehalten wird, dürfte die Ankündigung in wenigen Tagen erfolgen. Klar ist jedoch schon jetzt: Eine Rückkehr von GTA V wäre ein starkes Signal an bestehende und potenzielle PS Plus-Nutzer und könnte die Attraktivität des Services erneut deutlich erhöhen.

Update um 12:45 Uhr: GTA 5 wurde mittlerweile 220 Millionen Mal verkauft, laut aktuellen Geschäftsbericht von Take-Two.

