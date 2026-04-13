GTA 6-Leak: Songwriter verrät plötzlich neuen Musik-Track

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Die kleinsten Leaks reichen aktuell aus, um die GTA 6-Community in Bewegung zu bringen. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Diesmal mit einem Leak, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber viel über das Spiel verraten könnte.

Der Songwriter Bobby Keel hat öffentlich via Facebook behauptet, dass ein Song von ihm in GTA 6 enthalten sein wird. Konkret geht es um den Track: „Need A Little Time Off For Bad Behavior“ von David Allan Coe.

Und das Besondere daran? Keel war selbst an diesem Song beteiligt. Damit kommt der Leak direkt aus einer Quelle, die eigentlich wissen müsste, worüber sie spricht. Der Facebook-Beitrag wurde kurz darauf auch gelöscht, was darauf hindeutet, dass Rockstar mit dem Teilen dieser Information nicht glückglich gewesen sein könnte. Auf Reddit diskutierte man trotzdem darüber.

Passt ein Country-Song wirklich zu GTA 6?

Auf den ersten Blick wirkt die Songwahl überraschend. Immerhin verbinden wir Grand Theft Auto nicht wirklich mit Country-Musik, sondern eher mit Hip-Hop, Pop, Rock oder Elektro-Klängen. Doch GTA 6 spielt in Leonida, einer fiktiven Version von Florida. Und genau hier ergibt der Song plötzlich Sinn.

Denn neben der bekannten Neon-Stadt Vice City dürfte auch das ländliche Umfeld eine große Rolle spielen. Ein Country-Track passt also perfekt ins Gesamtbild.

Wo genau wird der Song im Spiel auftauchen?

Rockstar ist bekannt dafür, Musik gezielt einzusetzen, um Momente unvergesslich zu machen. Deshalb könnte dieser Leak mehr bedeuten als nur ein weiterer Song im Radio.

Das ist nicht das erste Mal, dass ein Künstler vorzeitig Details zu GTA 6 verrät. Schon in den letzten Monaten gab es ähnliche Fälle. Das zeigt, wie schwer es für Rockstar ist, ein Projekt dieser Größe komplett geheim zu halten.

Der Release von Grand Theft Auto VI rückt immer näher. Und auch wenn es nur ein Song ist, solche Details zeigen, wie viel Abwechslung Rockstar wieder in die Welt steckt. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum jeder noch so kleine Leak aktuell so große Wellen schlägt.

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