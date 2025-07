Nach 12 Jahren endlich GTA 5: Rockstar knackt einen der härtesten Märkte

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Rockstars Open-World-Klassiker Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ist ab sofort auch offiziell in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Über ein Jahrzehnt lang war das Spiel in diesen Ländern gesperrt! Grund dafür waren die strengen Zensurvorgaben und die expliziten Inhalte des Spiels.

Am 17. Juli 2025 wurde GTA 5 erstmals legal in den genannten Ländern veröffentlicht. Möglich machte das eine speziell geschaffene Altersfreigabe 21+, wie der Branchenanalyst Niko Partners berichtet. Diese neue Einstufung liegt sogar über dem europäischen PEGI 18 und wurde sowohl von der General Authority for Media Regulation (Saudi-Arabien) als auch vom UAE Media Council genehmigt.

Diese Maßnahme erlaubt es Rockstar, das Spiel unverändert zu veröffentlichen – ohne Anpassungen oder zensierte Inhalte.

Fans hatten schon vorher Wege gefunden

Zwar war GTA 5 bisher nicht legal erhältlich, doch viele Spieler in der Region fanden kreative Lösungen:

Nutzung von digitalen Stores aus anderen Ländern

Import von physischen Kopien (mit Risiko der Beschlagnahmung)

Nutzung von VPNs zur Umgehung regionaler Sperren

Jetzt fällt diese Hürde weg und GTA 5 ist erstmals offiziell und problemlos verfügbar.

Was bedeutet das für GTA 6?

Diese Entwicklung könnte auch ein deutliches Zeichen für den kommenden Teil der Serie sein: GTA 6, das am 26. Mai 2025 erscheinen soll, dürfte nun ebenfalls zeitgleich weltweit, inklusive Saudi-Arabien und VAE, veröffentlicht werden.

Nach über einem Jahrzehnt der Sperrung öffnet sich ein neuer Markt für Rockstar Games. Die Einführung der 21+-Freigabe ist ein deutliches Signal dafür, dass auch in restriktiveren Regionen ein Umdenken stattfindet, zumindest bei Kultspielen wie Grand Theft Auto V. Das dürfte auch den Release von GTA 6 beeinflussen.