PlayStation Plus Dezember 2025: Neun neue Titel erweitern den Spielekatalog für Extra und Premium

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Sony Interactive Entertainment hat offiziell das Line-up für den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium im Dezember 2025 bekannt gegeben. Zum Jahresabschluss dürfen sich Abonnenten der höheren Preisstufen auf eine umfangreiche Erweiterung der Bibliothek freuen. Insgesamt finden neun neue Spiele ihren Weg in den Service, wobei das Angebot eine breite Mischung aus Action-RPGs, Simulationen und familienfreundlichen Titeln abdeckt.

Highlights und Neuzugänge im Dezember

Angeführt wird die Liste der Neuzugänge von Assassin’s Creed Mirage. Der Titel von Ubisoft, der die Serie wieder näher an ihre Wurzeln zurückführte, bietet Stealth-Action in einem historischen Setting und dürfte für viele Spieler das Zugpferd des Monats sein. Ebenfalls prominent vertreten ist das Action-Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty von Team Ninja, das für sein anspruchsvolles Kampfsystem bekannt ist.

Neben diesen großen Namen ergänzen Granblue Fantasy: Relink und der kürzlich erschienene Indie-Titel Skate Story das Portfolio. Letzterer war bereits ab dem 8. Dezember verfügbar, eine Woche vor dem regulären Update. Für jüngere Spieler und Familien integriert Sony zudem LEGO Horizon Adventures sowie zwei Titel aus dem Paw Patrol-Universum (Grand Prix und World) in den Katalog. Abgerundet wird das Angebot durch Planet Coaster 2 und Cat Quest 3.

Klassiker und Verfügbarkeit

Für Abonnenten von PlayStation Plus Premium gibt es zusätzlich einen besonderen Klassiker: Soulcalibur 3 wird der Sammlung hinzugefügt und erweitert die Bibliothek zeitloser PlayStation-Hits.

Die meisten der neuen Titel werden ab dem 16. Dezember 2025 zum Download bereitstehen. Wie üblich sollten Nutzer beachten, dass Spiele im Extra- und Premium-Katalog – anders als die monatlichen Essential-Titel – nach einer gewissen Zeit den Service wieder verlassen können. Wer sich für vergangene Highlights interessiert, findet beispielsweise im Rückblick auf PS Plus im Oktober 2025 spannende Vergleiche zur aktuellen Auswahl.

Mit diesem Update schließt Sony das Jahr 2025 mit einer starken Auswahl ab, die sowohl Core-Gamer als auch Gelegenheitsspieler ansprechen dürfte. Wer sein Abo noch verlängern muss, konnte eventuell bereits bei den PlayStation Black-Friday-Deals 2025 zuschlagen, um für das kommende Gaming-Jahr gerüstet zu sein.

