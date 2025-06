Sony bleibt stur: PS Plus bekommt keine Blockbuster zum Start

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Während Xbox mit dem Game Pass große Titel direkt zum Release anbietet, bleibt Sony bei PlayStation Plus (PS Plus) konsequent zurückhaltend. In einem Interview mit Axios-Reporter Stephen Totilo stellte Sony jetzt noch einmal klar: Es wird auch in Zukunft keine First-Party-Spiele am Releasetag im Abo geben.

Stattdessen landen PlayStation-exklusive Hits wie Astro Bot (Titelbild), Marvel’s Spider-Man 2 oder God of War Ragnarök frühestens 12 bis 18 Monate nach Veröffentlichung in der PS Plus-Bibliothek. Der Grund: Sony will seine Spiele als „Premium-Produkte“ schützen, also erst verkaufen, bevor sie ins Abo wandern. Immerhin möchte man die vielen Millionen für Entwicklung, PR und Co wieder hereinbekommen. Nicht umsonst ist PS5 die profitabelste Konsolen-Generation für Sony.

PS Plus wird kein Game Pass-Klon: Sony bleibt bei der Prestige-Strategie

Sony setzt auf Markenstärke und hohe Verkaufszahlen. Und das funktioniert: Viele PS5-Titel landen regelmäßig in den weltweiten Verkaufscharts, auch ohne Abo-Start. Oder weil gerade deswegen. Microsoft hingegen braucht Game Pass, um Reichweite und Nutzerbindung aufzubauen. Sony sieht darin offenbar keinen Zwang.

Statt Day-One-Hits gibt es bei PS Plus weiterhin nur vier bis fünf Indie-Neuerscheinungen pro Jahr. Vergleicht man das mit dem Game Pass, der monatlich neue Indie- und AAA-Spiele liefert, wirkt Sonys Angebot weniger dynamisch, besonders für Vielspieler.

Auch wenn PS Plus viele starke Titel enthält, fehlt oft das Gefühl von Neuheit. Große Spiele wie The Last of Us Part II oder die Horizon-Reihe fehlen teilweise oder waren nur kurz verfügbar. Ein echtes Abo-Erlebnis bedeutet aber auch: Stabilität. Wer bezahlt, will nicht ständig schauen, ob sein Lieblingsspiel plötzlich verschwindet.

Dabei müsste Sony gar nicht den eigenen Kurs komplett ändern. Schon ein neuer Day-One-Titel pro Monat – ob Indie oder Third-Party – könnte PS Plus deutlich attraktiver machen. Dazu mehr Vielfalt, stärkere Partnerschaften mit kleineren Studios, und ein bisschen Mut zur Entdeckung neuer Ideen.