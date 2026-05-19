PlayStation Plus Preiserhöhung: Sony hebt erneut die Preise an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele PlayStation-Spieler wird das Gaming-Abo schon bald erneut teurer. Sony hat eine neue PlayStation Plus Preiserhöhung bestätigt und hebt die Preise in mehreren Regionen erneut an.

Betroffen sind diesmal unter anderem Europa, Australien und Teile Asiens. Auch deutsche Nutzer müssen sich dadurch auf höhere Kosten für die verschiedenen Abo-Stufen einstellen. Die neuen Preise sollen laut Sony bereits in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt werden.

Besonders die höheren Abo-Stufen werden deutlich teurer

Vor allem die Tarife PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium steigen erneut spürbar im Preis. Teilweise müssen Nutzer künftig mehrere Euro mehr pro Monat zahlen.

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Laut Sony sei die Anpassung notwendig, um weiterhin neue Inhalte, Online-Features und zusätzliche Spiele anbieten zu können. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf steigende Entwicklungskosten und höhere Ausgaben für den laufenden Servicebetrieb.

Die Preise steigen nicht zum ersten Mal

Es ist bereits die zweite große PlayStation Plus Preiserhöhung innerhalb weniger Jahre. Schon 2023 sorgte eine massive Anpassung der Jahresabos weltweit für Kritik.

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Damals stiegen einige Tarife um mehr als 30 Prozent. Viele Spieler hofften deshalb eigentlich, dass Sony die Preise zunächst stabil halten würde. Genau deshalb sorgt die neue Erhöhung jetzt erneut für Diskussionen.

Für Sony bleibt das Abo-Modell extrem wichtig

Trotz der Kritik investiert Sony weiterhin stark in den Ausbau von PlayStation Plus. Besonders der Spielekatalog, Cloud-Gaming-Funktionen und exklusive Inhalte sollen langfristig weiter wachsen.

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Gerade im Konkurrenzkampf mit Diensten wie dem Xbox Game Pass spielt das Abo-Modell inzwischen eine immer wichtigere Rolle. Deshalb versucht Sony offenbar weiterhin, den Service stärker als langfristige Plattform auszubauen.

Die neuen Preise gelten schon bald

Laut den aktuellen Informationen treten die neuen Preise bereits in den kommenden Wochen für Neukunden in Kraft. Bestehende Abonnenten sollen etwas später umgestellt werden.

Wer aktuell noch ein laufendes Jahresabo besitzt, könnte deshalb vorerst von den alten Preisen profitieren. Langfristig dürfte die neue PlayStation Plus Preiserhöhung allerdings nahezu alle Nutzer betreffen.

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