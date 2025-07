Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich auf drei neue Games freuen. Ab dem 5. August stehen dir Lies of P (PS5 & PS4), DayZ (PS4) und My Hero One’s Justice 2 (PS4) zum Download bereit. Wenn du noch nicht alle Juli-Spiele gesichert hast, solltest du dich beeilen: Diablo IV, The King of Fighters XV und Jusant sind nur noch bis zum 4. August verfügbar.

Zum 15. Jubiläum von PlayStation Plus gibt es ein besonderes Geschenk: Ab dem 5. August können alle Mitglieder ein kostenloses Avatar-Set abholen. Dieses enthält Motive zu beliebten Games wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök und Twisted Metal. Außerdem gibt es eine offizielle Spotify-Playlist, die monatlich mit neuen Songs ergänzt wird und von den Plus-Spielen inspiriert ist.