Ghost of Yotei: Release-Datum angekündigt – Wann erscheint das Spiel?

Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober, wie Sony offiziell bekannt gegeben hat. Damit fällt der Release des Open-World-RPGs in die umsatzstärkste Zeit des Jahres für Spielepublisher. Das neueste Werk von Sucker Punch Productions wurde erstmals während der State of Play-Präsentation im September 2024 angekündigt. Damals war noch ein allgemeiner Release für 2025 geplant.

Sieben Monate später erhielt Ghost of Yotei nun ein konkretes Veröffentlichungsdatum: 2. Oktober. Sony teilte diese Neuigkeit zusammen mit einem neuen Trailer namens The Onryō’s List, der einen Einblick in die Geschichte des Spiels gibt. Wie der Name vermuten lässt, dreht sich die Handlung um Rache, ähnlich wie beim Vorgänger Ghost of Tsushima. Die Geschichte beginnt mit der Protagonistin Atsu, die ihre Familie an eine Bande von Gesetzlosen namens Yotei Six verliert.

Sie überlebt knapp, nachdem sie erstochen und an einen brennenden Ginkgobaum neben ihrem zerstörten Zuhause geheftet wurde. Die nächsten 16 Jahre verbringt sie damit, zu lernen, wie man kämpft, jagt und tötet. Danach kehrt sie nach Yotei zurück. Mit einer Liste von sechs Namen, an denen sie Rache üben will: Die Schlange, Der Oni, Der Kitsune, Die Spinne, Der Drache und Lord Saito.

Ghost of Yōtei comes to PS5 on October 2. New trailer introduces the Yōtei Six — gang members Atsu has sworn to hunt down: https://t.co/xtZSGkLr21 pic.twitter.com/8Uxq2wDvzj — PlayStation (@PlayStation) April 23, 2025

Neuer Trailer zu Ghost of Yotei vor dem Release veröffentlicht

Einen Großteil der Hauptquest wird es ausmachen, die Identitäten der fünf maskierten Gesetzlosen aufzudecken und die gesamte Bande zu jagen. Atsus Hauptwaffe ist das Katana, mit dem sie einst an den Baum geheftet wurde – ein starkes Symbol für ihre Vergeltung. Sony hat zudem neue Details zu den verschiedenen Editionen von Ghost of Yotei veröffentlicht. Die Standardversion kostet 79,99 Euro, während die Deluxe Edition für 89,99 Euro erhältlich sein wird.

Die Preise der Collector’s Edition sind noch nicht bestätigt. Vorbestellungen in den USA starten am 2. Mai um 10 Uhr ET, in anderen Regionen jeweils um 10 Uhr Ortszeit. Die Vorbesteller-Boni sind eher bescheiden und umfassen sieben Avatare sowie eine In-Game-Maske. Die Digital Deluxe Edition enthält ein einzigartiges Schlangen-Rüstungsset, einen Talisman, eine exklusive Rüstungsfarbe, ein Schwert-Set, ein Bonus-Pferd mit Sattel sowie eine frühe Spiel-Freischaltung in Form von Traveler’s Maps.

Die Collector’s Edition bietet all diese Inhalte plus mehrere physische Extras: ein Sash, eine Tsuba (Schwertschutz), Art Cards, das Zeni Hajiki Münzspiel, eine Geistermaske und einen faltbaren Papier-Ginkgobaum.

Der neue Trailer endet mit einem kurzen Gameplay-Ausschnitt, der bestätigt, dass Ghost of Yotei die Guiding Wing-Mechanik aus Ghost of Tsushima beibehalten wird.

