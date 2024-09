Ankündigung von Ghost of Tsushima-Nachfolger Ghost of Yotei für PS5

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Sucker Punch haben Ghost of Yotei für die PlayStation 5 während der State of Play angekündigt. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

„Als wir uns daran machten, ein neues Ghost-Spiel zu entwickeln, wollten wir die grundlegenden Säulen beibehalten, die in Ghost of Tsushima etabliert wurden: das Spiel als wandernder Krieger im feudalen Japan, die Freiheit, in seinem eigenen Tempo zu erkunden, und die Hervorhebung der Schönheit der Welt“, sagt Sucker Punchs Communications Manager Andrew Goldfarb.

Folge uns bei Google News

„Wir wollten auch weiterhin innovativ sein. Um etwas Frisches, aber Vertrautes zu schaffen, blickten wir über die Geschichte von Jin Sakai und die Insel Tsushima hinaus und richteten unseren Fokus stattdessen auf die Idee des Ghost. Bei Sucker Punch lieben wir Ursprungsgeschichten und wir wollten erkunden, was es bedeuten könnte, einen neuen Helden mit einer Ghost-Maske zu haben und eine neue Legende zu enthüllen. Das führte uns zu Ghost of Yotei: ein neuer Protagonist, eine neue Geschichte und eine neue Region Japans, die es zu erkunden gilt.

Obwohl wir heute noch nicht in die Details der Geschichte eintauchen, können wir verraten, dass Atsus Reise im Jahr 1603 stattfindet, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Unsere Geschichte spielt in den Gebieten rund um den Mount Yotei, einen gewaltigen Gipfel im Herzen von Ezo, einem Gebiet Japans, das heute als Hokkaido bekannt ist. Im Jahr 1603 lag dieses Gebiet außerhalb der Herrschaft Japans und war von weitläufigen Grasländern, verschneiten Tundren und unerwarteten Gefahren geprägt. Es ist ein krasser Gegensatz zu den organisierten Samurai-Clans, die in Tsushima lebten, und bietet den Schauplatz für eine originelle Geschichte, die wir kaum erwarten können, zu erzählen.

Dies ist auch das erste Spiel von Sucker Punch, das von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt wird. Wir freuen uns darauf, auf der visuellen Grundlage, die wir in Ghost of Tsushima geschaffen haben, aufzubauen und die Welt noch realer wirken zu lassen. Wir haben massive Sichtweiten, die es ermöglichen, weit über die Umgebung zu schauen, völlig neue Himmel mit funkelnden Sternen und Polarlichtern, noch glaubwürdigere Bewegungen von Wind im Gras und in der Vegetation und weitere Verbesserungen, die wir in Zukunft teilen werden. Unser neues Setting gibt uns auch die Möglichkeit, neue Mechaniken, Gameplay-Verbesserungen und sogar neue Waffen einzuführen.

Unser heutiger Trailer bietet einen Einblick in diese Welt, aber es gibt noch so viel mehr zu zeigen, und wir werden in den kommenden Monaten noch viel mehr teilen, einschließlich Details über Atsus Reise und die Menschen (und Tiere), die sie auf ihrem Weg treffen wird. Wir sind für immer dankbar für den Erfolg von Ghost of Tsushima und können es kaum erwarten, dass ihr alle Ghost of Yotei im Jahr 2025 erlebt.“