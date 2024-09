Stafe of Play findet heute um Mitternacht statt

Sony Interactive Entertainment hat für heute, den 24. September um 0:00 Uhr MESZ, eine neue State of Play-Veranstaltung angekündigt. Fans können die Übertragung auf YouTube in verschiedenen Sprachversionen (Englisch, Englisch mit Untertiteln, Japanisch) sowie auf Twitch verfolgen.

Die Veranstaltung verspricht, spannend zu werden: In der mehr als 30-minütigen Sendung werden Updates zu über 20 kommenden Spielen für die PlayStation 5 und PlayStation VR2 aus aller Welt präsentiert. Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit für Gamer, Einblicke in die neuesten Entwicklungen und kommenden Highlights zu erhalten.

Besonders aufregend ist die Vielfalt der Spiele, die vorgestellt werden. Von großen Blockbustern bis hin zu innovativen VR-Erlebnissen – es ist für jeden etwas dabei. Die State of Play-Veranstaltungen sind bekannt für ihre hochkarätigen Ankündigungen und detaillierten Einblicke in neue Titel und diese Ausgabe wird sicherlich keine Ausnahme sein.

Sony Interactive Entertainment hat in den letzten Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, seine Spielplattformen zu verbessern und das Spielerlebnis zu erweitern. Die heutige State of Play wird diese Bemühungen weiter unterstreichen und zeigt das Engagement des Unternehmens, seine Community mit aufregenden neuen Inhalten zu versorgen.

PS5上のPSストアに「State of Play」特集ページ作成。

ここに載っているタイトル

アストロボット

The Last of Us Part I

ステラーブレイド

ホライゾン ゼロ・ドーン

レゴ ホライゾン

タートルズ:シュレッダーの復讐

モンスターハンター:ワイルズ

Metro Awakening

真・三國無双ORIGINS… pic.twitter.com/nsjOsK4SMk

