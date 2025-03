Ghost of Yotei: Neue Plot-Details für das kommende PS5-Spiel enthüllt

Ghost of Yotei, der Nachfolger von Ghost of Tsushima, soll 2025 erscheinen, doch bisher sind die Details zum Spiel recht spärlich. Glücklicherweise beginnt PlayStation nun, mehr über das Spiel zu enthüllen. Die offizielle Website wurde mit neuen Informationen aktualisiert, darunter auch weitere Details zur Handlung. Wie bereits bekannt, spielt die Fortsetzung über 300 Jahre nach dem ersten Teil und folgt einer neuen Protagonistin namens Atsu. Ihre Reise dreht sich um Rache.

„Getrieben von Wut und Entschlossenheit wird Atsu diejenigen jagen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, und Rache üben. Jeder Auftrag und jede Prämie liefert das Geld, das sie für ihre Reise benötigt. Doch wie sie kämpft, überlebt und die Legende des Ghost weiterentwickelt, liegt in deiner Hand,“ beschreibt die Website.

Einige Fans äußern bereits Bedenken, dass die Geschichte der von Ghost of Tsushima zu ähnlich sein könnte, da auch Jin im ersten Spiel einen Rachefeldzug nach der mongolischen Invasion in Tsushima unternahm. Allerdings ist Rache ein beliebtes Motiv in der Samurai-Medienwelt und Fiktion generell. Es bleibt abzuwarten, ob Ghost of Yotei trotz Parallelen ein eigenständiges Erlebnis bieten kann, das die Stärken des ersten Spiels beibehält.

Ein wesentlicher Unterschied ist, dass Ghost of Yotei von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt wurde, was es zu einem technisch beeindruckenden Vorzeigespiel machen könnte – insbesondere für PS5 Pro-Nutzer. Laut der Website wird Atsu auf ihrer Suche nach Rache verschiedene neue Gebiete erkunden. Darüber hinaus können Spieler neue Waffen einsetzen, darunter den Odachi, Kusarigama und die Doppelkatanas.

Sollte der Veröffentlichungszeitraum 2025 bestehen bleiben, werden wir in den kommenden Monaten sicher mehr erfahren. Der erste Teil erschien im Sommer 2020, und es ist möglich, dass der Nachfolger einen ähnlichen Zeitrahmen hat. Berichte legen nahe, dass Entwickler und Publisher den Weihnachtszeitraum 2025 aufgrund der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI vermeiden könnten. Wenn dies stimmt, könnte Sony ebenfalls versuchen, diesen Zeitraum zu umgehen, um keine Konkurrenzsituationen zu schaffen.

