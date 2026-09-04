Ghost of Yotei Complete Edition erscheint im Oktober mit Jin Sakai und neuen Inhalten

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch Productions haben im Rahmen der State of Play mehrere neue Trailer zur Ghost of Yotei Complete Edition veröffentlicht. Im Mittelpunkt standen die Story-Erweiterung Echoes of Sekigahara und der neue Einzelspieler-Modus Most Wanted. Gerade Letzterer dürfte für Fans von Ghost of Tsushima eine Überraschung bereithalten: Jin Sakai kehrt als spielbarer Charakter zurück.

Die Ghost of Yotei Complete Edition erscheint am 1. Oktober und bündelt das Hauptspiel mit zusätzlichen Inhalten. Neben Most Wanted und Echoes of Sekigahara gehören verschiedene weitere Inhalte und Verbesserungen zum Paket. Besitzer des ursprünglichen Spiels können alternativ ein Complete Edition Upgrade erwerben.

Die wohl größte Überraschung der neuen Präsentation ist die Rückkehr von Jin Sakai. Der Protagonist aus Ghost of Tsushima wird einer von insgesamt vier spielbaren Charakteren in Ghost of Yotei: Most Wanted.

Sucker Punch zufolge haben die Animations- und Character-Art-Teams daran gearbeitet, Jins ursprüngliches Erscheinungsbild möglichst originalgetreu zu bewahren und sein Charaktermodell gleichzeitig an Ghost of Yotei anzupassen.

Auch spielerisch orientiert sich Jin deutlich an seinem Auftritt in Ghost of Tsushima. Er kämpft mit seinem Katana und kann alle vier bekannten Haltungen verwenden. Dadurch kann er seinen Kampfstil erneut an die Schwächen unterschiedlicher Gegner anpassen. Zusätzlich beginnt Jin seine Durchläufe mit einer Haftbombe und einem Hankyu.

Seine Ultimate-Fähigkeit ist der aus Ghost of Tsushima bekannte „Tanz des Zorns“. Damit kann Jin mehrere Gegner anvisieren und entwaffnen. Als Killstreak kehrt außerdem die „Geist-Haltung“ zurück. Sie versetzt Gegner in seiner Umgebung in Angst und ermöglicht es Jin, eine begrenzte Anzahl von Feinden mit nur einem Treffer auszuschalten.

Most Wanted setzt auf ein Roguelike-Konzept

Bei Ghost of Yotei: Most Wanted handelt es sich um einen neuen Einzelspieler-Kampfmodus, den Sucker Punch als eigene Interpretation eines Roguelike beschreibt. Spieler wählen einen von vier Charakteren und nehmen anschließend unterschiedliche Kopfgeldaufträge an, deren Schwierigkeitsgrad zunehmend steigt.

Jeder Durchlauf beginnt mit der Auswahl eines Kopfgelds am Auftragsbrett. Die einzelnen Aufträge drehen sich um unterschiedliche Mitglieder der „Yotei-Sechs“. Bevor Spieler den jeweiligen Hauptgegner erreichen, müssen sie allerdings mehrere Wellen von Feinden und Minibossen überstehen.

Nach abgeschlossenen Wellen stehen neue Perks zur Auswahl. Dadurch lässt sich während eines Durchlaufs schrittweise ein eigener Build zusammenstellen. Die möglichen Verbesserungen betreffen unter anderem Waffenmeisterschaft, Ausrüstungs-Loadouts, Beschwörungen, Paraden und die Überlebensfähigkeit.

Am Ende wartet schließlich der Boss des jeweiligen Kopfgeldauftrags. Bereits abgeschlossene Aufträge können anschließend auf höheren Schwierigkeitsgraden wiederholt werden. Die größte Herausforderung soll letztlich der Kampf gegen Lord Saito darstellen.

Vier Charaktere mit eigenen Fähigkeiten

Neben Jin Sakai stehen drei weitere spielbare Figuren zur Verfügung. Als Standardcharakter beginnt jeder Spieler mit Atsu. Sie kämpft mit zwei Katanas und verwendet Metsubushi sowie eine Blendbombe als Geist-Werkzeuge.

Atsus Ultimate „Ruf des Rudels“ beschwört zwei Wölfe, die nahegelegene Gegner attackieren. Mit ihrem Killstreak „Heulen der Onryo“ versetzt sie Gegner in ihrer Umgebung in Angst und zwingt einen von ihnen zur Flucht.

Als weiterer Charakter steht Oyuki zur Verfügung. Sie verwendet das Kusarigama, Kunai und eine Tanegashima. Ihre Ultimate „Schattenkiller“ erzeugt Rauch und ermöglicht es ihr, zwei nahegelegene Gegner schnell zu eliminieren. Mit „Schatten-Shinobi“ kann sie außerdem zeitweise einen Neunschwänzigen Verbündeten herbeirufen, der eigenständig an ihrer Seite kämpft und Attentate ausführt.

Nagato setzt dagegen auf Yari, Tanzutsu, Yumi und Hankyu. Seine Ultimate „Markierung des Spielers“ visiert zwei Gegner an und führt einen garantierten Kopfschuss aus. Der Killstreak „Explosivpfeil“ füllt seine Konzentration auf und gewährt ihm einen explosiven Pfeil.

Zusammen mit Jin Sakai stehen damit vier Charaktere zur Verfügung, die jeweils einen eigenen Ansatz für die Kämpfe von Most Wanted bieten.

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Fortschritt bleibt nicht auf einzelne Durchläufe beschränkt

Während der Durchläufe verdienen Spieler Mon. Die Währung kann anschließend außerhalb der einzelnen Runs ausgegeben werden. Damit lassen sich unter anderem neue Techniken, Waffen-Upgrades, Talismane und zusätzliche Charaktere freischalten.

Auch kosmetische Belohnungen sind Teil des Modus. Besonders praktisch ist dabei, dass in Most Wanted verdiente kosmetische Gegenstände nicht auf den Roguelike-Modus beschränkt bleiben. Sie werden ebenfalls im Hauptspiel freigeschaltet.

Dadurch können die entsprechenden Gegenstände sowohl während Atsus ursprünglicher Geschichte als auch in der neuen Erweiterung Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara verwendet werden.

Echoes of Sekigahara erweitert die Geschichte

Neben Most Wanted gehört Echoes of Sekigahara zu den großen neuen Inhalten der Complete Edition. Die Story-Erweiterung erscheint ebenfalls am 1. Oktober und erweitert das Hauptspiel um eine zusätzliche Geschichte.

Sucker Punch hat im Zuge der aktuellen Präsentation einen neuen Trailer zur Erweiterung veröffentlicht. Zusammen mit dem neuen Kampfmodus bildet Echoes of Sekigahara einen zentralen Bestandteil der Ghost of Yotei Complete Edition.

Hinzu kommen neue Fotomodus-Stempel, zusätzliche kosmetische Gegenstände für „Neues Spiel+“ sowie neue Trophäen für Echoes of Sekigahara und Most Wanted.

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Complete Edition und Upgrade erscheinen am 1. Oktober

Wer Ghost of Yotei bereits besitzt, kann das Complete Edition Upgrade für 14,99 Euro vorbestellen. Das Upgrade schaltet am 1. Oktober sowohl Most Wanted als auch Echoes of Sekigahara frei.

Zusätzlich erhalten Käufer sofort Zugriff auf sämtliche Inhalte, die zuvor Bestandteil der Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition waren, sowie auf den Talisman von Hokkyokusei. Wer das Upgrade bis zum 30. September vorbestellt, erhält am 1. Oktober außerdem einen frühen Zugriff auf die Sakai-Rüstung für Atsu. Normalerweise muss diese zunächst durch das Spielen von Most Wanted freigeschaltet werden.

Neue Spieler können stattdessen die digitale Ghost of Yotei Complete Edition für 79,99 Euro erwerben. Diese enthält das Hauptspiel, den Online-Koop-Modus Ghost of Yotei Legends, sämtliche Inhalte der Digital Deluxe Edition, den Talisman von Hokkyokusei sowie ab dem 1. Oktober Most Wanted und Echoes of Sekigahara.

Eine physische Version der Complete Edition erscheint ebenfalls am 1. Oktober.

Kostenloses Update für alle Besitzer angekündigt

Nicht sämtliche Neuerungen sind an die Complete Edition oder das kostenpflichtige Upgrade gebunden. Am 1. Oktober veröffentlicht Sucker Punch zusätzlich einen kostenlosen Patch für alle Besitzer von Ghost of Yotei.

Teil des Updates ist der neue Modus „Schönheit von Yotei“. Dieser ermöglicht es Spielern, die Landschaften von Ezo zu durchstreifen und sich stärker auf den Fotomodus zu konzentrieren.

Außerdem werden neue Musikstücke für den Watanabe-Modus hinzugefügt. Eine neue Ausrüstungsoption erlaubt es darüber hinaus, das optische Erscheinungsbild eines Rüstungssets beizubehalten und gleichzeitig die Werte eines anderen Sets zu verwenden. Ergänzt wird das Update durch eine neue Barrierefreiheitsoption mit hohem Kontrast.

Die Ghost of Yotei Complete Edition erscheint am 1. Oktober. Das ursprüngliche Ghost of Yotei ist bereits für PlayStation 5 erhältlich