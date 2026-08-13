Ghost of Yōtei überrascht: Neue Story und Roguelike-Modus kommen schon im Oktober

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer dachte, Atsus Rachegeschichte sei bereits abgeschlossen, darf sich auf Nachschub freuen. Ghost of Yōtei bekommt am 1. Oktober 2026 eine umfangreiche Erweiterung. Neben einer neuen Geschichte liefert Sucker Punch Productions gleich noch einen neuen Spielmodus und zahlreiche weitere Inhalte.

Bereits im März bekam das Spiel einen überraschenden Koop-Modus, kostenlos für alle. Passend dazu erscheint die Ghost of Yōtei Complete Edition, die das Hauptspiel mit der neuen Erweiterung und den zusätzlichen Inhalten bündelt.

Atsus Vergangenheit wird wichtiger

Die neue Story-Erweiterung trägt den Namen Ghost of Yōtei: Echos von Sekigahara und führt Atsu teilweise zurück aufs japanische Festland.

Die Geschichte springt dabei zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. In der Gegenwart verschlägt es Atsu in ein bislang unbekanntes Tal. Gleichzeitig erleben wir in Rückblenden ihre Zeit während der Schlacht von Sekigahara.

Dabei soll ein wichtiger Abschnitt aus Atsus Vergangenheit näher beleuchtet werden. Die Erweiterung erzählt also nicht einfach irgendeine neue Nebenmission, sondern soll zeigen, was Atsu geprägt hat und warum sie schließlich nach Ezo zurückkehrte. Auch spielerisch gibt es einiges Neues. Die Erweiterung bringt unter anderem neue Gegnertypen, Waffen und Rüstungssets mit.

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Neuer Roguelike-Modus soll für Abwechslung sorgen

Noch interessanter ist vielleicht der neue Überlebensmodus „Meistgesucht“. Das Prinzip erinnert an ein Roguelike: Ihr erledigt Kopfgeldaufträge, sammelt dabei Boni und schaltet zusätzliche spielbare Charaktere frei. Die verschiedenen Figuren unterscheiden sich durch ihre Stärken und Kampfstile. Dadurch soll sich jeder Durchlauf etwas anders spielen.

Gerade für Spieler, die nach dem Ende der Hauptgeschichte noch mehr Zeit in der Welt von Ghost of Yōtei (hier geht es zu unserer Game Review) verbringen möchten, könnte der Modus damit eine willkommene Abwechslung sein.

Auch bestehende Spieler bekommen neue Inhalte

Sucker Punch beschränkt die Verbesserungen außerdem nicht nur auf Käufer der Complete Edition. Alle Besitzer von Ghost of Yōtei erhalten zusätzliche Verbesserungen und neue Funktionen.

Dazu gehören unter anderem weitere Songs für den Watanabe-Modus, neue Fotomodus-Inhalte und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Obendrein kommt der Modus „Schönheit von Yōtei“ kostenlos ins Spiel. Er verwandelt die Landschaften von Yōtei praktisch in eine Art interaktiven Bildschirmschoner.

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