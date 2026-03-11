Ghost of Yotei bekommt seinen Koop-Modus und der ist kostenlos für alle

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Sucker Punch hat Ghost of Yotei am 10. März 2026 mit Patch 1.5 um einen vollständigen Online-Koop-Modus erweitert. Ghost of Yotei Legends ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Es gibt keine Mikrotransaktionen, keine Season-Pässe, keine bezahlten Inhalte. Alles wird durch Spielen freigeschaltet. Der Modus wurde parallel zur Hauptkampagne entwickelt, nicht nachträglich angebaut. Das merkt man: Legends wirkt wie ein eigenständiges Erlebnis, das die Welt von Yotei neu interpretiert, statt sie nur als Kulisse zu verwenden.

Eine andere Welt, dieselben Feinde, aber völlig anders

Legends spielt in derselben Welt wie die Kampagne, aber Jahrhunderte später. Die Yōtei Six, die Atsu in der Geschichte bekämpft hat, sind in der Überlieferung zu Dämonen geworden. Sie kehren als übernatürliche Bossgegner zurück: Die Spinne, der Oni, der Kitsune und die Schlange stehen zum Start bereit, jeder mit eigenen Elitegegnern, Flächen und Kampfanforderungen. Das Erzählkonzept ähnelt dem aus Ghost of Tsushima Legends: Ein Geschichtenerei erzählt die Missionen als Legenden, nicht als Tatsachen. Das gibt dem Modus eine eigene Tonalität, düster, mythologisch, bewusst überspitzt.

Vier Klassen, drei Modi, eine 3D-Lobby

Zum Start stehen vier Klassen zur Verfügung: Samurai mit dem Odachi, Bogenschtüze mit dem Speer, Söldner mit zwei Katanas und Shinobi mit dem Kusarigama. Jede Klasse hat einen eigenen Fähigkeitenbaum, ihr seid aber nicht auf eine Rolle festgelegt. Vier Samurai können alle Inhalte bewältigen, das System erlaubt flexible Builds. Die drei Startmodi: Survival für bis zu vier Spieler gegen wachsende Gegnerwellen auf vier Karten, Story-Missionen für zwei Spieler mit zwölf Kapiteln und Incursion-Überwachten als Vier-Spieler-Angriffe auf die Festungen der Yōtei Six.

Anstelle eines Menüs gibt es eine interaktive 3D-Lobby, in der ihr Builds anpassen, Kosmetik ausstüsten oder Minispiele wie Zeni Hajiki spielen könnt, während auf Mitspieler gewartet wird.

Der Raid kommt im April

Wer die maximale Herausforderung sucht, muss sich noch bis April gedulden. Dann erscheint der Raid, ein speziell für vier koordinierte Spieler ausgelegter Modus, in dem ihr den Drachen und Lord Saito bekämpft. Das sind die letzten beiden Mitglieder der Yōtei Six, die in Legends noch nicht verfügbar sind. Sucker Punch hat beim Vorgänger gezeigt, dass sie Raid-Inhalte nicht leicht nehmen. Ghost of Tsushima Legends gilt bis heute als eines der am besten umgesetzten Koop-Erfahrungen auf PlayStation. Ob Legends daran anknüpfen kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

