DailyGame - Gaming News - Playstation - Ghost of Yotei Legends Release am 10. März 2026: Alle Infos zum kostenlosen Koop-Update
2 Min. lesen
Vollgepackt mit Dämonen

Ghost of Yotei Legends Release am 10. März 2026: Alle Infos zum kostenlosen Koop-Update

Ghost of Yotei Legends erscheint am 10. März 2026 als kostenloses Update. Koop, Überleben, dämonische Bosse.

i Ghost of Yotei Legends Release am 10. März 2026: Alle Infos zum kostenlosen Koop-Update
Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Wer Ghost of Yotei bereits durchgespielt hat, musste sich bislang gedulden. Doch jetzt ist das Warten fast vorbei. Sucker Punch hat beim Sony State of Play am 12. Februar 2026 endlich Klarheit geschaffen. Ghost of Yotei Legends erscheint am 10. März 2026 als Teil von Patch 1.5 und das Beste daran: Der Online-Koop-Modus ist für alle, die das Hauptspiel besitzen, kostenlos.

Dämonen statt Samurai-Realismus

Was Legends von der Hauptkampagne fundamental unterscheidet, ist die Tonlage. Wo Atsu in der Einzelspieler-Geschichte durch das rau-realistische Ezo streift, taucht Legends tief in japanische Mythologie und Horrorfolklore ein. Im Mittelpunkt stehen monstruöse, übernatürliche Versionen der Yōtei Six. Jener sechs Antagonisten, die in der Hauptkampagne eine zentrale Rolle spielen, nun aber als dämonische Abbilder zurückkehren.

Das ist kein Zufall. Schon beim Vorgänger Ghost of Tsushima spielte Legends bewusst in einem anderen Universum. Einem, das weniger an historische Authentizität gebunden ist und dafür umso freier mit übernatürlichen Elementen arbeiten kann. Wer das Original kennt, wird sich sofort zurechtfinden, aber gleichzeitig in einer Welt spielen, die sich deutlich anders anfühlt.

Was steckt zum Launch drin?

Ghost of Yotei Legends Legends startet mit drei grundlegenden Missionstypen. Im klassischen Survival-Modus treten bis zu vier Personen auf insgesamt vier verschiedenen Karten gegen immer härtere Gegnerwellen an. Der Story-Modus hingegen ist auf Zweier-Teams ausgelegt und umfasst insgesamt zwölf Missionen.

Nach jeweils drei abgeschlossenen Kapiteln wartet eine besondere Herausforderung. Die Incursion, ein groß angelegter Angriff für vier Personen auf die Festungen der Yōtei Six. Am Ende jeder Incursion steht ein Bosskampf gegen gigantische, übernatürliche Versionen der Spinne, des Oni, der Kitsune oder der Schlange.

Wer mehr über die Yōtei Six und ihre Rolle in der Hauptstory wissen möchte, bekommt im ausführlichen Ghost of Yotei-Test einen detaillierten Einblick, der auch erklärt, warum die Bosse der Kampagne so erinnerungswürdig sind.

