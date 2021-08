Ghost Of Tsushima: Legends wird im September eine eigenständige Veröffentlichung erhalten

Ghost of Tsuhima: Legends (c) Sucker Punch

Es scheint, dass die Hauptkampagne von Ghost of Tsushima nicht das einzige ist, was für die PS5 aktualisiert wird. Entwickler Sucker Punch gab bekannt, dass Ghost of Tsushima: Legends, das kostenlose Multiplayer-Add-On für seinen anachronistischen Samurai-Titel, am 3. September 2021 sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 eine eigenständige Veröffentlichung erhalten wird. Besitzer einer der beiden Versionen des Hauptspiels werden diese separate Anwendung wahrscheinlich kostenlos erhalten.

Wenn ihr Ghost of Tsushima nicht besitzt, aber dennoch an Legends interessiert seid, wird es am selben Tag für 19,99 € auf beiden Plattformen erhältlich sein. Das tolle ist, dass die in der PS4-Version gemachten Fortschritte auf die PS5 übertragen werden und natürlich auch andersrum. Das bestätigt im Grunde den plattformübergreifenden Multiplayer, was bedeutet, dass man Legends immer noch mit Freunden genießen kann, selbst wenn sie auf der neueren oder älteren PlayStation spielen sollten.

Ghost of Tsushima: Noch mehr Inhalt vom Entwickler

Die bloße Existenz von Legends auf PS5 reicht Sucker Punch nicht aus, da das Unternehmen auch eine Reihe neuer Funktionen für das Hauptspiel angekündigt hat. Der erste wird ein Wettbewerbsmodus mit dem Titel “Rivalen” sein. Zwei Zweierteams treten gegeneinander an, um Wellen von Feinden zu besiegen, die Magatamas fallen lassen, die man einsammeln kann. Dies wird dem anderen Team Debuffs auferlegen, um ihnen zu schaden. Es klingt ziemlich interessant, zumal es kein direkter PvP ist.

Es wird auch Balance-Änderungen im Überlebensmodus und wöchentliche Überlebens-Albtraum-Herausforderungen geben. Darüber hinaus können Spieler, die New Game+ in der Hauptgeschichte abgeschlossen haben, in Legends zusätzliche Kosmetika freischalten.

Der letzte Teil des Updates bestätigt, dass ab dem 10. September und bis zum 1. Oktober jede Woche ein neuer Inhalt erscheinen wird. Zudem enthält die Director’s Cut ja auch noch die Erweiterung Ghost of Ikishima.