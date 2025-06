Wolverine: PS5-Release-Datum wirft Fragen auf – Erst 2026?

Sony und Insomniac Games haben uns vor über vier Jahren das erste Mal einen vielversprechenden Teaser auf Marvel’s Wolverine präsentiert – und seither herrscht Funkstille. Bei der letzten PlayStation-Präsentation wurde das mit mächtigen Titeln bestückte Release-Line-up für mehrere Geschäftsjahre gezeigt. Unter den kommenden „Tentpole“-Titeln – sprich: große, sogar überlebenswichtige Blockbuster – fanden sich neben Intergalactic: The Heretic Prophet auch Wolverine – allerdings ohne konkretes Release-Jahr. Ein klares Zeichen: Frühestens Unternehmensjahr FY26, also irgendwann zwischen April 2025 und März 2026 – realistisch eher im Jahr 2026.d

Warum sorgt das für Stirnrunzeln?

Die Fans sind sauer – zu Recht! Immerhin wurde das Spiel 2021 angekündigt. Seitdem? Keine Videosequenzen, keine Gameplay-Demos, nur ein kleines Lebenszeichen. Ein X-User fasst es so zusammen:

Ein weiteres Vergleichsbeispiel von der Nintendo-Fronte zeigt: Da sprudeln News zu Metroid Prime 4, Pokémon Legends, Kirby Air Riders und vielen mehr – und zwar halbwegs regelmäßig. Die PS5-Fans fordern eine ähnlich breite und stabile Pipeline

Hintergründe und Chancen in einem späten Wolverine Release

Insomniac Games ist kein Anfänger. Die Bandwidth (Hi‑Band) von Spider-Man 1 + 2 war massiv – und kommerziell absolut erfolgreich. Ein Wolverine-Titel wäre also ein logischer nächster Schritt.

Sony könnte bewusst auf einen späteren Release setzen, um den Titel auf Premium-Niveau zu polieren: Gameplay-Tiefgang, offene Welt, packende Story und natürlich: brutal sanfte Krallen-Action. Unbekannte Faktoren? Budgetverschiebungen, Technologiewechsel oder einfach mehr Fokus auf andere Projekte wie etwa Marvel’s Spider-Man Spiderverse könnten Gründe sein, warum Wolverine etwas langsamer läuft.

Budgetverschiebungen, Technologiewechsel oder einfach mehr Fokus auf andere Projekte wie etwa Marvel’s Spider-Man Spiderverse könnten Gründe sein, warum Wolverine etwas langsamer läuft. Was könnte noch kommen? Zumindest ein Teaser oder erste Gameplay-Videos dürften wir bald sehen, spätestens bei großen Events wie der gamescom oder der Tokyo Game Show. Große Marken brauchen Momentum – und das will Sony wohl mit bedacht aufgebaut sehen.

Einschätzung – Warum optimistisch bleiben können

Top-Talent im Haus: Insomniac besitzt internationales Renommee und veröffentlicht keine halbgaren Titel. Markenpower Deluxe: Wolverine ist eine Ikone – da ist wirtschaftlicher und medialer Erfolg fast garantiert. Strategische Ruhepause: Vielleicht arbeitet man im Hintergrund an etwas richtig Großem – und gönnt der Community erst das große Feuerwerk, wenn’s glänzt.

Das Wolverine Release Datum wird Vorfreude bedeuten

Ja, das Release-Fenster für Marvel’s Wolverine auf der PS5 ist jetzt offiziell „FY26“. Rechnet man das ganz konservativ, heißt das: realistisch irgendwann 2026. Fans werden unruhig, weil sichtbare Updates fehlen – aber die Hardware-Performance und das Talent hinter dem Titel lassen hoffen, dass wir es mit einem echten Kracher zu tun bekommen.

