Ghost of Yotei: Künstlerische PS5-Bundles feiern japanische Traditionen

Zum Release des PS5-exklusiven Action-Adventures Ghost of Yotei am 2. Oktober 2025 bringt Sony zwei kunstvoll gestaltete Limited Edition PS5-Bundles auf den Markt, die nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch tief in die kulturelle Symbolik des Spiels eintauchen. Entwickelt von Sucker Punch, spielt Ghost of Yotei im Jahr 1603 auf Hokkaidō und erzählt die Geschichte der Ronin-Kriegerin Atsu – ein Rachefeldzug, eingebettet in eine malerische, historische Kulisse.

Zwei Designs – Zwei Seelenwelten

Sony präsentiert zwei Varianten der limitierten PS5-Bundles, die jeweils eine japanische Kunstform aufgreifen:

Gold Limited Edition Inspiriert von Kintsugi, der Kunst zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren. Das Design symbolisiert Atsus innere Heilung und Stärke. → Weltweit erhältlich bei ausgewählten Händlern und PlayStation Direct.

Inspiriert von Kintsugi, der Kunst zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren. Das Design symbolisiert Atsus innere Heilung und Stärke. → Weltweit erhältlich bei ausgewählten Händlern und PlayStation Direct. Black Limited Edition Basierend auf Sumi-e, der traditionellen Tuschemalerei. Die kräftigen Pinselstriche spiegeln Atsus inneren Konflikt und die raue Schönheit von Ezo wider. → Exklusiv über PlayStation Direct.

Beide Bundles enthalten:

Eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk im jeweiligen Design

Einen passenden DualSense-Controller mit Atsus Silhouette auf dem Touchpad

Eine digitale Standardversion von Ghost of Yotei inkl. Vorbesteller-Boni (Maske & Avatar-Set)

inkl. Vorbesteller-Boni (Maske & Avatar-Set) Ein eingraviertes „Maker’s Seal“ mit PlayStation-Symbolen auf Konsole und Controller

Zubehör für bestehende Konsolen

Für Besitzer einer PS5 Slim oder PS5 Pro erscheinen separat erhältliche Konsolencover in beiden Designs. Die Standard-PS5 wird nicht unterstützt – ein Detail, das bei Sammlern für gemischte Reaktionen sorgt. Die Bundles erscheinen zeitgleich mit dem Spiel am 2. Oktober 2025. Vorbestellungen sind bald über PlayStation Direct möglich, Preise wurden noch nicht offiziell genannt – erwartet werden etwa 600 €, basierend auf vergleichbaren Editionen.

Mit den Ghost of Yotei-Bundles setzt Sony ein Zeichen für kunstvolles Konsolendesign, das nicht nur ästhetisch, sondern auch narrativ überzeugt. Die Verbindung von Spielwelt, japanischer Kultur und Hardware macht diese Editionen zu begehrten Sammlerstücken – und zu einem Ausdruck von Atsus innerer Reise.

