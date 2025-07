Ghost of Yōtei: PlayStation zeigt am 10. Juli exklusives Gameplay bei State of Play

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Am Donnerstag, den 10. Juli um 23:00 Uhr (deutscher Zeit), kehrt State of Play zurück und steht diesmal ganz im Zeichen von Ghost of Yōtei, dem heiß erwarteten PS5-Exklusivtitel von Sucker Punch Productions. Das Event gewährt einen tiefen Einblick in das Gameplay der Ghost of Tsushima-Nachfolge und wird live auf YouTube und Twitch übertragen.

Im Mittelpunkt der 20-minütigen Präsentation stehen neue Spielszenen, Mechaniken und Individualisierungsmöglichkeiten, die von den beiden Creative Directors Jason Connell und Nate Fox kommentiert werden. Neben Einblicken in Atsus blutigen Rachefeldzug werden auch neue Waffen, Ausrüstungen und Spezialmodi enthüllt.

Werbung

Atsus Weg beginnt

Die Handlung von Ghost of Yōtei dreht sich um Atsu, eine neue Protagonistin, die auf ihrer Reise durch das raue Ezo (heute Hokkaido) eine Liste mit sechs Feinden abarbeitet, die berüchtigten „Yōtei Six“. Ihr Antrieb: Rache für den Mord an ihrer Familie. Doch je weiter Atsu vordringt, desto klarer wird, dass ihre Geschichte mehr ist als ein persönlicher Rachefeldzug.

Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PlayStation 5 und ist bereits im PlayStation Store, bei direct.playstation.com und im Einzelhandel vorbestellbar. Neben der Standard-Edition gibt es eine Digital Deluxe Edition und eine Collector’s Edition.

Vorbesteller erhalten:

Werbung

eine exklusive In-Game-Maske

ein Set aus sieben PSN-Avataren

(bei der Digital Deluxe Edition:) das „Die Schlange“-Rüstungsset und weitere kosmetische Inhalte

Mit dem kommenden State of Play verspricht Sony einen der spannendsten Einblicke in eines der wichtigsten PlayStation-Spiele des Jahres und läutet damit offiziell die heiße Phase bis zum Release von Ghost of Yōtei ein.