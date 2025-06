Ghost of Yotei: Gameplay, Story & alle Infos – Das solltest du vorab wissen

Das lange Warten hat ein Ende: Ghost of Yotei, der Nachfolger des gefeierten Ghost of Tsushima, erscheint am 2. Oktober 2025. Entwickelt wird das Open-World-Abenteuer erneut von Sucker Punch Productions, die diesmal eine völlig neue Heldin und Region ins Zentrum rücken.

Im Mittelpunkt steht Atsu, eine junge Frau, die auf einem Rachefeldzug gegen sechs brutale Gangmitglieder ist – die Yotei Six. Sie haben ihre Familie getötet und sie selbst dem Tod überlassen. Nun beginnt ihre Reise durch das wilde und ungezähmte Hokkaido im Jahr 1603.

Ghost of Yotei: Trailer zeigt die Yotei Six

Im Trailer vom 23. April lernst du Atsus Feinde kennen: Die Yotei Six bestehen aus The Snake, The Oni, The Kitsune, The Spider, The Dragon und Lord Saito. Jeder von ihnen ist ein eigener Boss, den du in beliebiger Reihenfolge jagen kannst.

Neue Region: Wildes Hokkaido statt Tsushima

Anders als Jin Sakais Reise spielt Ghost of Yotei 300 Jahre nach Teil 1 – und zwar auf der Insel Ezo, dem heutigen Hokkaido. Damals war die Region noch außerhalb der Kontrolle Japans, was laut Entwicklern viele neue Gefahren und Freiheiten mit sich bringt: verschneite Tundren, weite Graslandschaften und Gesetzlose.

Protagonistin Atsu: Vom Opfer zur Geisterkriegerin

Atsu wird von Erika Ishii gesprochen, bekannt als Valkyrie aus Apex Legends. Ihre Rolle ist keine Samurai, sondern eine Überlebende, die durch Rache angetrieben wird. Ausgestattet mit Katana, Shamisen und Wolf-Begleiter nimmt sie Aufträge an, jagt Kopfgelder und lernt neue Kampfkünste.

Besonders spannend: Ihr Pfad ist nicht linear – du wählst selbst, welche Feinde du zuerst aufspürst, und kannst die Geschichte in deinem Tempo erleben.

Gameplay: Frisches Kampfsystem mit Feuerwaffen

Wie Ghost of Tsushima setzt Yotei auf Nahkampf, ergänzt diesen aber um neue Waffen wie frühe Feuerwaffen (Arquebus). Diese wurden im 16. Jahrhundert von Portugiesen nach Japan gebracht und eröffnen taktisch neue Möglichkeiten.

Sucker Punch verspricht eine frische, aber vertraute Spielerfahrung mit weniger repetitiven Aufgaben und mehr Freiheit. Besonders cool: Du kannst jederzeit ein Lagerfeuer aufschlagen.

Ghost of Yotei für dich zusammengefasst:

Release-Datum: 2. Oktober 2025 (PlayStation 5)

Neue Heldin: Atsu auf Rachefeldzug gegen die Yotei Six

Setting: Hokkaido im Jahr 1603 – ungezähmt, unregiert

Neuerungen: Feuerwaffen, dynamische Zielwahl, Campfire-System

Stil: Rachegeschichte mit emotionalem Tiefgang und offener Welt

Ghost of Yotei wirkt als würdiger Nachfolger mit frischen Ideen, emotionaler Geschichte und viel Freiheit. Wer Ghost of Tsushima geliebt hat, sollte den 2. Oktober 2025 dick im Kalender anstreichen.