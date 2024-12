Tierischer Partner in Ghost of Yotei: Atsus möglicher Weggefährte

Die heiß erwartete Fortsetzung von Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, ist keine direkte Fortsetzung, sondern beginnt eine völlig neue Geschichte.

In Ghost of Yotei schlüpfen die Spieler in die Rolle des neuen Protagonisten Atsu und erkunden die eindrucksvolle Umgebung rund um den Berg Yotei in Ezo. Das Spiel, das in den frühen 1600er Jahren angesiedelt ist, löst sich von den Samurai-Traditionen Tsushimas. Laut den jüngsten Enthüllungen begibt sich Atsu auf einen Rachefeldzug nach Ezo, doch weitere Details zur Handlung werden später bekannt gegeben.

Neben der neuen Protagonistin und der neuen Welt zeigt der Ankündigungstrailer von Ghost of Yotei kurz einen Wolf, der offenbar mit Atsu zusammenarbeitet. Dies lässt vermuten, dass das Spiel einen tierischen Begleiter enthält, der sowohl die Erzählung als auch das Gameplay bereichern könnte. Ein solcher Begleiter könnte die Spielerbindung vertiefen und die Spielmechaniken weiterentwickeln, die in Ghost of Tsushima etabliert wurden.

Ein tierischer Begleiter in Ghost of Yotei könnte in mehreren Bereichen eine große Rolle spielen, insbesondere bei der Erkundung und im Kampf. Dies wäre eine Premiere für die Serie und würde die Fortsetzung von ihrem Vorgänger abheben. Zwar konnten wir mithilfe eines Talisman Hunde im fremdem Feldlagern rekrutieren und im Kampf nutzen, doch sie waren kein dauerthafter Begleiter wie das treue Pferd. Die Frage die sich dabei auch stellt, in wieweit der Wolf andere Tiere ersetzten könnte. Denn in Tsushima haben uns Vögel und Füchse zu wichtigen Orten geführt, während der Wind uns ebenfalls bei der Orientierung unterstützt hat.

Ein Wolf als Begleiter könnte bei der Erkundung helfen und das Auffinden wichtiger Gegenstände realistischer gestalten als die magische Hilfe des goldenen Vogels in Ghost of Tsushima. Ein tierischer Begleiter könnte auch dabei unterstützen, nützliche Accessoires oder kosmetische Gegenstände aufzuspüren, feindliche Lager zu finden oder andere Aktivitäten wie Schreine zu entdecken.

Es gäbe viele Möglichkeiten, einen Wolf als Begleiter in Ghost of Yotei zu nutzen

Ähnlich wie Nix in Star Wars Outlaws könnte ein tierischer Begleiter in Ghost of Yotei dazu genutzt werden, Gegenstände zu holen oder Mechanismen auszulösen, die schwer zu erreichen sind. In bestimmten Umgebungen könnte der Begleiter durch enge Räume navigieren oder unbekannte Territorien erkunden, interessante Orte aufdecken oder versteckte Pfade enthüllen. Im direkten Kampf könnte er Ablenkung schaffen, sodass Atsu Feinde unbemerkt ausschalten kann. Er könnte auch befehligt werden, Feinde anzugreifen, indem er sie beißt oder zu Boden drückt, was Atsu die Möglichkeit gibt, den Feind zu überwältigen und sie auch im Kampf schützen.

Abgesehen von der Nützlichkeit eines tierischen Begleiters würde es Sinn machen, wenn dieser die Rolle von Jin Sakaïs Pferd aus Ghost of Tsushima übernimmt. Vielleicht trifft Atsu den Begleiter in einem prägenden Moment, wie einer Rettung, und dieser könnte sich im Laufe der Geschichte weiterentwickeln und ein Symbol für Atsus persönliches Wachstum werden.

Während noch nicht bestätigt ist, ob der im Trailer gezeigte Wolf tatsächlich Atsus Begleiter sein wird, scheint es wahrscheinlich. Sollte es einen tierischen Begleiter in Ghost of Yotei geben, sollte dieser mehr als nur eine ästhetische Rolle spielen und sowohl Atsu als auch der Geschichte des Spiels nützlich sein.