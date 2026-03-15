Überraschende Gewinner der japanischen Game Awards 2025

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Bei den US-amerikanischen Game Awards 2025 war die Sache ziemlich eindeutig: Clair Obscur: Expedition 33 räumte so ziemlich alle großen Auszeichnungen ab. Auch danach heimste das von Klassikern wie Final Fantasy inspirierte Rollenspiel etliche Preise ab – vor wenigen Tagen ging der Game Developers Choice Award an die Entwickler aus Frankreich (via gamesindustry.biz). In Japan sieht die Welt jedoch anders aus. Dort haben Leser des traditionsreichen Famitsu-Magazins über ihre liebsten Games aus dem Vorjahr abgestimmt. Nun wurden die Ergebnisse bekanntgegeben (via Twisted Voxel).

Japanische Fans kürten schließlich das Horror-Sequel Silent Hill f zum Game of the Year 2025, gefolgt von dem Nintendo-exklusiven Pokémon Legends Z-A auf dem zweiten und Donkey Kong Bananza auf dem dritten Platz. Die Multiplayer-Hits Elden Ring: Nightreign und Monster Hunter Wilds belegen jeweils den vierten und fünften Platz. Kritikerliebling Clair Obscur: Expedition 33 schaffte Platz 14.

Die gesamte Top 20 der Famitsu & Dengeki Game Awards 2025 sieht wie folgt aus:

Silent Hill f Pokémon Legends Z-A Donkey Kong Bananza Elden Ring; Nightreign Monster Hunter Wilds Ghost of Yotei Urban Legend Dismantlement Center Kirby’s Air Ride Dynasty Warriors Origins Mario Kart World Dragon Quest I & II Death Stranding 2: On the Beach Rune Factory: Guardians of Azuma Clair Obscur: Expedition 33 Trails in the Sky Arc Raiders R.E.P.O. The Hundred Line: Academy of Last Stand Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra Inazuma Eleven: Victory Road

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Game-of-the-Year-Awards von Famitsu und Dengeki – Spezialkategorien

Silent Hill f gewann bei den Famitsu-Lesern nicht nur Game of the Year. Entwicklerstudio NeoBards Entertainment wurde zum besten Entwickler des Jahres gewählt, Hauptdarstellerin Konatsu Kato zur besten Sprecherin. In der Kategorie Musik räumte der Soundtrack von Mario Kart World ab und die beste Grafik ging an Ghost of Yotei. Das abgedrehte Visual Novel namens The Hundred Line: Last Defense Academy wurde in der Kategorie Szenario als bester Titel des Jahres ausgezeichnet.

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