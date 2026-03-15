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Überraschende Gewinner der japanischen Game Awards 2025

Silent Hill f räumte beim Famitsu-Ranking ab. Ghost of Yotei holte sich die beste Grafik.

i Überraschende Gewinner der japanischen Game Awards 2025
Artikel von Klaus +

Bei den US-amerikanischen Game Awards 2025 war die Sache ziemlich eindeutig: Clair Obscur: Expedition 33 räumte so ziemlich alle großen Auszeichnungen ab. Auch danach heimste das von Klassikern wie Final Fantasy inspirierte Rollenspiel etliche Preise ab – vor wenigen Tagen ging der Game Developers Choice Award an die Entwickler aus Frankreich (via gamesindustry.biz). In Japan sieht die Welt jedoch anders aus. Dort haben Leser des traditionsreichen Famitsu-Magazins über ihre liebsten Games aus dem Vorjahr abgestimmt. Nun wurden die Ergebnisse bekanntgegeben (via Twisted Voxel).

Japanische Fans kürten schließlich das Horror-Sequel Silent Hill f zum Game of the Year 2025, gefolgt von dem Nintendo-exklusiven Pokémon Legends Z-A auf dem zweiten und Donkey Kong Bananza auf dem dritten Platz. Die Multiplayer-Hits Elden Ring: Nightreign und Monster Hunter Wilds belegen jeweils den vierten und fünften Platz. Kritikerliebling Clair Obscur: Expedition 33 schaffte Platz 14.

Donkey Kong Bananza - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Donkey Kong Bananza – ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Die gesamte Top 20 der Famitsu & Dengeki Game Awards 2025 sieht wie folgt aus:

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  1. Silent Hill f
  2. Pokémon Legends Z-A
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Elden Ring; Nightreign
  5. Monster Hunter Wilds
  6. Ghost of Yotei
  7. Urban Legend Dismantlement Center
  8. Kirby’s Air Ride
  9. Dynasty Warriors Origins
  10. Mario Kart World
  11. Dragon Quest I & II
  12. Death Stranding 2: On the Beach
  13. Rune Factory: Guardians of Azuma
  14. Clair Obscur: Expedition 33
  15. Trails in the Sky
  16. Arc Raiders
  17. R.E.P.O.
  18. The Hundred Line: Academy of Last Stand
  19. Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra
  20. Inazuma Eleven: Victory Road

 

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Game-of-the-Year-Awards von Famitsu und Dengeki – Spezialkategorien

The Hundred Line -Last Defense Academy- (c) Too Kyo Games

The Hundred Line -Last Defense Academy- © Too Kyo Games

Silent Hill f gewann bei den Famitsu-Lesern nicht nur Game of the Year. Entwicklerstudio NeoBards Entertainment wurde zum besten Entwickler des Jahres gewählt, Hauptdarstellerin Konatsu Kato zur besten Sprecherin. In der Kategorie Musik räumte der Soundtrack von Mario Kart World ab und die beste Grafik ging an Ghost of Yotei. Das abgedrehte Visual Novel namens The Hundred Line: Last Defense Academy wurde in der Kategorie Szenario als bester Titel des Jahres ausgezeichnet.

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