Ghost of Tsushima 3: Sony bestätigt Zukunft der Reihe offiziell

Für Fans von Jin Sakai und der atemberaubenden Welt der Samurai war die letzte Zeit eine emotionale Achterbahnfahrt. Zuerst verabschiedeten wir uns schweren Herzens von der Insel Tsushima, dann lernten wir in Ghost of Yotei die furchtlose Atsu kennen. Doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass die Reise noch lange nicht am Ende ist. Sony hat in einem neuen Strategie-Update klargestellt: Die „Ghost“-Reihe ist gekommen, um zu bleiben. Ein dritter Teil ist damit so gut wie in Stein gemeißelt.

Vom Geheimtipp zum Mega-Franchise

Erinnerst du dich noch an den Sommer 2020? Mitten in einer weltweiten Krise entführte uns das Studio Sucker Punch auf die Insel Tsushima. Was als riskantes neues Projekt begann, entwickelte sich in Windeseile zu einem der beliebtesten Exklusivtitel der PlayStation-Geschichte. Die Menschen verliebten sich nicht nur in das präzise Kampfsystem, sondern vor allem in die Melancholie und die visuelle Poesie dieser Welt. Es war diese ganz besondere Ruhe vor dem Sturm, die uns alle in ihren Bann gezogen hat.

Wie Sony nun in seinem aktuellen Finanzbericht und Strategie-Update verlauten ließ, hat sich das „Ghost“-Universum zu einem der wichtigsten Standbeine des gesamten Konzerns entwickelt. Der Erfolg des im Oktober 2025 veröffentlichten Nachfolgers Ghost of Yotei hat dabei alle Erwartungen übertroffen. Mit über 3,3 Millionen verkauften Einheiten allein im ersten Monat konnte Atsus Rachefeldzug den ohnehin schon starken Start von Jin Sakai noch einmal deutlich in den Schatten stellen.

Für Sony ist die Botschaft klar: Die Gaming-Community dürstet nach mehr Geschichten aus dem feudalen Japan.

Was wir über Ghost of Tsushima 3 wissen

Ob der nächste Teil tatsächlich den Namen „Ghost of Tsushima 3“ tragen wird oder – ähnlich wie der aktuelle Hit – einen neuen Schauplatz und Namen wählt, bleibt abzuwarten. Doch die interne Einstufung bei Sony als „Strategic Pillar Franchise“ lässt keinen Raum für Zweifel. Damit steht die Reihe nun auf einer Stufe mit Giganten wie God of War oder Spider-Man. Es ist eine Adelung für ein Franchise, das vor wenigen Jahren noch niemand auf dem Schirm hatte.

Die Entwicklung bei Sucker Punch dürfte hinter verschlossenen Türen bereits auf Hochtouren laufen. Während viele noch immer die malerischen Landschaften von Hokkaido in der PS5 Pro-Version genießen, schmieden die kreativen Köpfe bereits Pläne für die nächste Ära. Ob wir jemals zu Jin Sakai zurückkehren oder ob die Reihe als Anthologie-Serie fungiert, die verschiedene Personen in unterschiedlichen Epochen Japans beleuchtet, ist das große Thema in der Community. Die emotionale Bindung zu den Charakteren ist der Schlüssel, und Sony weiß das ganz genau.

