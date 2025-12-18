Ghost of Yotei wird zum Spiel des Jahres von PlayStation Blog gekürt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die Ergebnisse des PlayStation-Blog-Votings sind da. In 19 Kategorien hat die Community ihre Favoriten des Jahres 2025 bestimmt und die vier Top-Titel mit Trophäen ausgezeichnet. Der große Abräumer war Ghost of Yotei, das sich in 7 Kategorien die Platin-Trophäe und damit den ersten Platz sicherte. Zu den Stärken des Sucker-Punch-Titels zählen laut Community die herausragende Optik, das atmosphärische Audio-Design sowie die Zugänglichkeitsfeatures. Eine weitere Platin-Trophäe gab es für den besten neuen Charakter: die Söldnerin Atsu. Zusammen mit zwei zusätzlichen Gold-Awards kommt Ghost of Yotei damit auf stolze neun Auszeichnungen.
Mit sieben Awards, inklusive Platin für Story, Soundtrack und als bestes Indie-Game, gehört Clair Obscur: Expedition 33 zu den großen Gewinnern des Community-Votings. Auch für Death Stranding 2: On the Beach verlief das Voting erfolgreich, wenn auch ohne Platin-Sieg. Mit jeweils dreimal Gold und Silber – darunter Silber als bestes PS5-Spiel des Jahres – schnitt der Titel stark ab. Kojima Productions selbst wurde zudem als Studio mit Platin geehrt.
Alle Gewinner der Abstimmung
Beste Story
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Gold: Ghost of Yotei
- Silber: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronze: Silent Hill f
Bester neuer Charakter
- Platin: Atsu (Ghost of Yotei)
- Gold: Hornet (Hollow Knight: Silksong)
- Silber: Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
- Bronze: Hinako (Silent Hill f)
Beste Art-Direction
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Clair Obscur: Expedition 33
- Silber: Hollow Knight: Silksong
- Bronze: Silent Hill f
Beste grafische Präsentation
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Death Stranding 2: On the Beach
- Silber: Battlefield 6
- Bronze: ARC Raiders
Bester Soundtrack
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Gold: Ghost of Yotei
- Silber: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronze: Hollow Knight: Silksong
Bestes Audio-Design
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Death Stranding 2: On the Beach
- Silber: Battlefield 6
- Bronze: Hollow Knight: Silksong
Beste Nutzung des DualSense
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Death Stranding 2: On the Beach
- Silber: Clair Obscur: Expedition 33
- Bronze: Battlefield 6
Beste Barrierefreiheitsfunktionen
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Battlefield 6
- Silber: Assassin’s Creed Shadows
- Bronze: Split Fiction
Beste Multiplayer-Erfahrung
- Platin: Battlefield 6
- Gold: ARC Raiders
- Silber: Marvel Rivals
- Bronze: Split Fiction
Beste Neuauflage (Remaster)
- Platin: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Gold: Days Gone Remastered
- Silber: Tomb Raider IV–VI Remastered
- Bronze: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
Beste Erweiterung
- Platin: Lies of P: Overture
- Gold: Helldivers 2: Heart of Democracy
- Silber: Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji
- Bronze: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants
Bestes laufendes Spiel
- Platin: Genshin Impact
- Gold: Marvel Rivals
- Silber: Fortnite
- Bronze: Honkai Star Rail
Bestes Indie-Spiel
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Gold: Hollow Knight: Silksong
- Silber: Dispatch
- Bronze: Ready or Not
Bestes Sportspiel
- Platin: Sonic Racing: CrossWorlds
- Gold: Forza Horizon 5
- Silber: EA Sports FC 26
- Bronze: Rematch
Bestes PS4-Spiel
- Platin: Hollow Knight: Silksong
- Gold: Elden Ring Nightreign
- Silber: Sonic Racing: CrossWorlds
- Bronze: Call of Duty: Black Ops 7
Bestes PS-VR2-Spiel
- Platin: Alien: Rogue Incursion
- Gold: Hitman World of Assassination
- Silber: The Midnight Walk
- Bronze: Zombie Army VR
Bestes PS5-Spiel
- Platin: Ghost of Yotei
- Gold: Clair Obscur: Expedition 33
- Silber: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronze: ARC Raiders
Meisterwartetes Spiel 2026 und darüber hinaus
- Platin: Marvel’s Wolverine
- Gold: Resident Evil Requiem
- Silber: 007 First Light
- Bronze: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Studio des Jahres
- Platin: Kojima Productions
- Gold: Sandfall Interactive
- Silber: Sucker Punch Productions
- Bronze: Team Cherry
