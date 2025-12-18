Ghost of Yotei wird zum Spiel des Jahres von PlayStation Blog gekürt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Ergebnisse des PlayStation-Blog-Votings sind da. In 19 Kategorien hat die Community ihre Favoriten des Jahres 2025 bestimmt und die vier Top-Titel mit Trophäen ausgezeichnet. Der große Abräumer war Ghost of Yotei, das sich in 7 Kategorien die Platin-Trophäe und damit den ersten Platz sicherte. Zu den Stärken des Sucker-Punch-Titels zählen laut Community die herausragende Optik, das atmosphärische Audio-Design sowie die Zugänglichkeitsfeatures. Eine weitere Platin-Trophäe gab es für den besten neuen Charakter: die Söldnerin Atsu. Zusammen mit zwei zusätzlichen Gold-Awards kommt Ghost of Yotei damit auf stolze neun Auszeichnungen.

Mit sieben Awards, inklusive Platin für Story, Soundtrack und als bestes Indie-Game, gehört Clair Obscur: Expedition 33 zu den großen Gewinnern des Community-Votings. Auch für Death Stranding 2: On the Beach verlief das Voting erfolgreich, wenn auch ohne Platin-Sieg. Mit jeweils dreimal Gold und Silber – darunter Silber als bestes PS5-Spiel des Jahres – schnitt der Titel stark ab. Kojima Productions selbst wurde zudem als Studio mit Platin geehrt.

Alle Gewinner der Abstimmung

Beste Story

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Gold: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Silber: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronze: Silent Hill f

Bester neuer Charakter

Platin: Atsu (Ghost of Yotei)

Atsu (Ghost of Yotei) Gold: Hornet (Hollow Knight: Silksong)

Hornet (Hollow Knight: Silksong) Silber: Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)

Maelle (Clair Obscur: Expedition 33) Bronze: Hinako (Silent Hill f)

Beste Art-Direction

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Silber: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Bronze: Silent Hill f

Beste grafische Präsentation

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Silber: Battlefield 6

Battlefield 6 Bronze: ARC Raiders

Bester Soundtrack

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Gold: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Silber: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronze: Hollow Knight: Silksong

Bestes Audio-Design

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Silber: Battlefield 6

Battlefield 6 Bronze: Hollow Knight: Silksong

Beste Nutzung des DualSense

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Silber: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Bronze: Battlefield 6

Beste Barrierefreiheitsfunktionen

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Battlefield 6

Battlefield 6 Silber: Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows Bronze: Split Fiction

Beste Multiplayer-Erfahrung

Platin: Battlefield 6

Battlefield 6 Gold: ARC Raiders

ARC Raiders Silber: Marvel Rivals

Marvel Rivals Bronze: Split Fiction

Beste Neuauflage (Remaster)

Platin: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Gold: Days Gone Remastered

Days Gone Remastered Silber: Tomb Raider IV–VI Remastered

Tomb Raider IV–VI Remastered Bronze: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Beste Erweiterung

Platin: Lies of P: Overture

Lies of P: Overture Gold: Helldivers 2: Heart of Democracy

Helldivers 2: Heart of Democracy Silber: Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji

Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji Bronze: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants

Bestes laufendes Spiel

Platin: Genshin Impact

Genshin Impact Gold: Marvel Rivals

Marvel Rivals Silber: Fortnite

Fortnite Bronze: Honkai Star Rail

Bestes Indie-Spiel

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Gold: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Silber: Dispatch

Dispatch Bronze: Ready or Not

Bestes Sportspiel

Platin: Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds Gold: Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 Silber: EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 Bronze: Rematch

Bestes PS4-Spiel

Platin: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Gold: Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign Silber: Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds Bronze: Call of Duty: Black Ops 7

Bestes PS-VR2-Spiel

Platin: Alien: Rogue Incursion

Alien: Rogue Incursion Gold: Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination Silber: The Midnight Walk

The Midnight Walk Bronze: Zombie Army VR

Bestes PS5-Spiel

Platin: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Gold: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Silber: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronze: ARC Raiders

Meisterwartetes Spiel 2026 und darüber hinaus

Platin: Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine Gold: Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem Silber: 007 First Light

007 First Light Bronze: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Studio des Jahres

Platin: Kojima Productions

Kojima Productions Gold: Sandfall Interactive

Sandfall Interactive Silber: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Bronze: Team Cherry

