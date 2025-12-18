DailyGame
Das sind die Gewinner

Ghost of Yotei wird zum Spiel des Jahres von PlayStation Blog gekürt

Nach den Game Awards hat auch die PlayStation Blog-Community das Spiel des Jahres bestimmt - Ghost of Yotei.

Die Ergebnisse des PlayStation-Blog-Votings sind da. In 19 Kategorien hat die Community ihre Favoriten des Jahres 2025 bestimmt und die vier Top-Titel mit Trophäen ausgezeichnet. Der große Abräumer war Ghost of Yotei, das sich in 7 Kategorien die Platin-Trophäe und damit den ersten Platz sicherte. Zu den Stärken des Sucker-Punch-Titels zählen laut Community die herausragende Optik, das atmosphärische Audio-Design sowie die Zugänglichkeitsfeatures. Eine weitere Platin-Trophäe gab es für den besten neuen Charakter: die Söldnerin Atsu. Zusammen mit zwei zusätzlichen Gold-Awards kommt Ghost of Yotei damit auf stolze neun Auszeichnungen.

Mit sieben Awards, inklusive Platin für Story, Soundtrack und als bestes Indie-Game, gehört Clair Obscur: Expedition 33 zu den großen Gewinnern des Community-Votings. Auch für Death Stranding 2: On the Beach verlief das Voting erfolgreich, wenn auch ohne Platin-Sieg. Mit jeweils dreimal Gold und Silber – darunter Silber als bestes PS5-Spiel des Jahres – schnitt der Titel stark ab. Kojima Productions selbst wurde zudem als Studio mit Platin geehrt.

PlayStation Blog Awards 2025 - Bild: Sony

PlayStation Blog Awards 2025 – Bild: Sony

Alle Gewinner der Abstimmung

Beste Story

  • Platin: Clair Obscur: Expedition 33
  • Gold: Ghost of Yotei
  • Silber: Death Stranding 2: On the Beach
  • Bronze: Silent Hill f

Bester neuer Charakter

  • Platin: Atsu (Ghost of Yotei)
  • Gold: Hornet (Hollow Knight: Silksong)
  • Silber: Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Bronze: Hinako (Silent Hill f)

Beste Art-Direction

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Clair Obscur: Expedition 33
  • Silber: Hollow Knight: Silksong
  • Bronze: Silent Hill f

Beste grafische Präsentation

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Death Stranding 2: On the Beach
  • Silber: Battlefield 6
  • Bronze: ARC Raiders

Bester Soundtrack

  • Platin: Clair Obscur: Expedition 33
  • Gold: Ghost of Yotei
  • Silber: Death Stranding 2: On the Beach
  • Bronze: Hollow Knight: Silksong

Bestes Audio-Design

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Death Stranding 2: On the Beach
  • Silber: Battlefield 6
  • Bronze: Hollow Knight: Silksong

Beste Nutzung des DualSense

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Death Stranding 2: On the Beach
  • Silber: Clair Obscur: Expedition 33
  • Bronze: Battlefield 6

Beste Barrierefreiheitsfunktionen

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Battlefield 6
  • Silber: Assassin’s Creed Shadows
  • Bronze: Split Fiction

Beste Multiplayer-Erfahrung

  • Platin: Battlefield 6
  • Gold: ARC Raiders
  • Silber: Marvel Rivals
  • Bronze: Split Fiction

Beste Neuauflage (Remaster)

  • Platin: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Gold: Days Gone Remastered
  • Silber: Tomb Raider IV–VI Remastered
  • Bronze: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Beste Erweiterung

  • Platin: Lies of P: Overture
  • Gold: Helldivers 2: Heart of Democracy
  • Silber: Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji
  • Bronze: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants

Bestes laufendes Spiel

  • Platin: Genshin Impact
  • Gold: Marvel Rivals
  • Silber: Fortnite
  • Bronze: Honkai Star Rail

Bestes Indie-Spiel

  • Platin: Clair Obscur: Expedition 33
  • Gold: Hollow Knight: Silksong
  • Silber: Dispatch
  • Bronze: Ready or Not

Bestes Sportspiel

  • Platin: Sonic Racing: CrossWorlds
  • Gold: Forza Horizon 5
  • Silber: EA Sports FC 26
  • Bronze: Rematch

Bestes PS4-Spiel

  • Platin: Hollow Knight: Silksong
  • Gold: Elden Ring Nightreign
  • Silber: Sonic Racing: CrossWorlds
  • Bronze: Call of Duty: Black Ops 7

Bestes PS-VR2-Spiel

  • Platin: Alien: Rogue Incursion
  • Gold: Hitman World of Assassination
  • Silber: The Midnight Walk
  • Bronze: Zombie Army VR

Bestes PS5-Spiel

  • Platin: Ghost of Yotei
  • Gold: Clair Obscur: Expedition 33
  • Silber: Death Stranding 2: On the Beach
  • Bronze: ARC Raiders

Meisterwartetes Spiel 2026 und darüber hinaus

  • Platin: Marvel’s Wolverine
  • Gold: Resident Evil Requiem
  • Silber: 007 First Light
  • Bronze: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Studio des Jahres

  • Platin: Kojima Productions
  • Gold: Sandfall Interactive
  • Silber: Sucker Punch Productions
  • Bronze: Team Cherry

In diesem Beitrag haben wir alle Gewinner von The Game Awards 2025 zusammen getragen.

