Capcom-Leak: Resident Evil 10 und Devil May Cry Remake im Gespräch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Capcom hat mit Resident Evil Requiem, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword und mehreren weiteren Projekten ohnehin schon ein starkes Jahr vor sich. Jetzt sorgt ein neuer Leak für zusätzliche Spekulationen. Laut einem Insider-Gerücht soll die angebliche Games-Roadmap der Japaner mehrere große Projekte enthalten. Darunter befinden sich ein Devil May Cry 1 Remake, Resident Evil 10 und gleich mehrere neue Resident-Evil-Remakes, die bereits früher ein Thema waren.

Die Liste soll unter anderem folgende Remake-Projekte nennen: Resident Evil Code Veronica Remake, Resident Evil 0 Remake und Resident Evil 1 Remake. Besonders spannend: RE10 soll laut Gerücht Claire Redfield als Hauptfigur haben. Genau dieser Punkt sorgt bereits für viele Diskussionen, weil Claire seit Jahren von Fans stärker zurückgewünscht wird.

Devil May Cry 1 Remake wäre ein großer Schritt

Ein Remake des ersten Devil May Cry wäre für Capcom ein ziemlich logischer Schritt. Das Original erschien 2001 und machte Dante zu einer der bekanntesten Actionfiguren der PS2-Ära. Die Reihe war lange ein Aushängeschild für stylische Action, schnelle Kämpfe und übertriebene Boss-Duelle.

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Gerade nach dem Erfolg von Devil May Cry 5 wäre ein modernes Remake des Erstlings naheliegend. Capcom hat mit Resident Evil bereits bewiesen, dass klassische Spiele mit moderner Technik neu funktionieren können. Ein DMC-Remake könnte denselben Weg gehen: bekannte Geschichte, neue Inszenierung, moderner Kampf und ein frischer Einstieg für neue Spieler.

Resident Evil 10 mit Claire? Das wäre ein starkes Signal

Noch spannender ist aber der angebliche Hinweis auf Resident Evil 10 (via Reddit, jedoch bereits von einem Moderator gelöscht). Claire Redfield wäre für viele Fans eine große Nachricht, weil Claire trotz ihrer Bedeutung für die Reihe in den letzten Hauptteilen kaum eine Rolle spielte.

Gerade nach Resident Evil Requiem wäre ein stärkerer Fokus auf bekannte Figuren denkbar. Capcom hat in den vergangenen Jahren neue Charaktere eingeführt, aber auch immer wieder alte Namen zurückgebracht. Klingt logisch? Trotzdem bleibt dieser Punkt besonders unsicher. Es gibt keine offizielle Bestätigung, keinen Trailer und keine Aussage von Capcom. Der Leak ist spannend, aber noch weit entfernt von einer gesicherten Ankündigung.

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Wichtiger Capcom-Insider distanziert sich von Teilen des Gerüchts

Wichtig ist die Einordnung: Der wohl bekannteste Capcom-Insider Dusk Golem hat sich bereits von Teilen dieses Gerüchts distanziert. Auf Reddit wird seine Aussage aufgegriffen, wonach die Behauptungen zum Devil May Cry 1 Remake und zur angeblichen Resident Evil 10-Hauptfigur nicht von ihm stammen. Er schreibt sinngemäß, dass solche Gerüchte oft zusammengemischt und dann fälschlich ihm zugeschrieben würden.

Das macht den Leak nicht automatisch falsch, aber deutlich unsicherer.

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt die Richtung trotzdem nicht. Capcom hat in den vergangenen Jahren enorm stark von Remakes profitiert. Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 wurden modernisiert und fanden ein großes Publikum. Dazu kommt: Capcom hat bereits früher angedeutet, dass weitere unangekündigte Spiele geplant sind. Allerdings warten wir noch auf die offizielle Ankündigung.

Der aktuelle Leak ist also spannend, aber mit Vorsicht zu behandeln. Wenn auch nur ein Teil dieser Roadmap stimmt, stehen Resident Evil- und Devil May Cry-Fans vor ziemlich spannenden Jahren.

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