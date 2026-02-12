Resident Evil: Insider enthüllt gestrichene Spiele & kein RE5 Remake in Sicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Gerüchteküche rund um Resident Evil brodelt seit Jahren. Remakes, Reboots, geheime Projekte. Jetzt sorgt Insider Dusk Golem (AestheticGamer) für frischen Gesprächsstoff. In einer längeren Posting-Reihe auf X.com spricht er über mehrere eingestellte Resident-Evil-Projekte und macht gleichzeitig eine klare Ansage: Ein Resident Evil 5 Remake ist aktuell nicht in Entwicklung.

Laut dem wohl bekanntesteten Insider in Sachen Resident Evil habe Capcom zwischen 2012 und 2014 an mehreren Konzepten gearbeitet, die nie das Licht der Welt erblickten.

Darunter:

Eine geplante Story-DLC zu Resident Evil 6 , angesiedelt nach den Ereignissen des Hauptspiels

, angesiedelt nach den Ereignissen des Hauptspiels Mit Claire Redfield und Moira Burton in den zerstörten Ruinen von Tall Oaks

Mutierte Zombie-Varianten und Waldgebiete außerhalb der Stadt

Das Projekt sei gestrichen worden, nachdem Resident Evil 6 seine Verkaufsziele „deutlich verfehlt“ habe. Ideen daraus sollen später in andere Projekte eingeflossen sein.

Biohazard Z und das Survival-Western-Experiment

Ein weiteres gestrichenes Projekt trug laut Leak den Codenamen „Biohazard Z“. Es soll Barry Burton in den Mittelpunkt gestellt haben, mit Survival-Elementen und westlichem Setting. Das Projekt befand sich nur wenige Monate in Vorproduktion. Einige Assets, darunter Barrys ikonischer Rucksack, landeten später in Resident Evil Revelations 2.

Besonders spannend klingt ein experimentelles Open-World-Konzept:

Russische Insel als Setting

Jagdsystem

Hunger-Mechanik

Tag-Nacht-Zyklus

Ein Ansatz, der fast schon wie ein Vorläufer moderner Survival-Games klingt. Auch dieses Projekt wurde verworfen.

Mehrere verworfene Versionen von Resident Evil 7

Besonders überraschend sind Details zu alternativen Fassungen von Resident Evil 7: Biohazard. Eine frühe Version soll Leon und Sherry in einer schwimmenden italienischen Stadt gezeigt haben, inklusive wasserbasierter Gegner und Waffen. Ein 40- bis 60-minütiges Demo sei bereits fertig gewesen, bevor das Konzept eingestampft wurde. Eine weitere Version mit Brasilien-Setting wurde ebenfalls nicht weiterverfolgt. Capcom entschied sich letztlich für das düstere Baker-Anwesen, das wir heute kennen.

Auch ein Revelations 3 mit Rebecca Chambers als Protagonistin soll laut Insider 2022 eingestellt worden sein. Ob Elemente daraus in neuere Titel eingeflossen sind, bleibt Spekulation. Dusk Golem betont selbst, dass nicht alle Verbindungen gesichert sind.

Und was ist mit Resident Evil 5 Remake?

Hier wird der Insider deutlich: „RE5 Remake hat derzeit kein echtes Momentum im Unternehmen.“ Noch nicht einmal ein „grünes Licht“. Das dürfte viele Fans enttäuschen, die nach dem Erfolg von RE2, RE3 und RE4 fest mit einer baldigen Neuauflage von Resident Evil 5 gerechnet haben.

Stattdessen sollen laut Leak folgende Projekte aktiv in Entwicklung sein:

Resident Evil – Code: Veronica Remake (bereits mehrmals im Gespräch)

Remake (bereits mehrmals im Gespräch) Resident Evil Zero Remake

Beide sollen 2022 grünes Licht erhalten haben, wobei Code Veronica voraussichtlich zuerst erscheint, wahrscheinlich 2027.

Diese Resident Evil-Spiele erschienen bisher (ohne Re-Releases):

Titel Release Plattformen Resident Evil 1996 PlayStation (später u.a. Saturn, PC) Resident Evil 2 1998 PlayStation (später u.a. N64, Dreamcast, PC) Resident Evil 3: Nemesis 1999 PlayStation (später u.a. Dreamcast, PC) Resident Evil – Code: Veronica 2000 Dreamcast (später PS2, GameCube) Resident Evil Survivor 2000 PlayStation Resident Evil Gaiden 2001 Game Boy Color Resident Evil (Remake) 2002 GameCube (später u.a. PS3/PS4, Xbox, Switch, PC) Resident Evil 0 2002 GameCube (später u.a. PS4, Xbox, Switch, PC) Resident Evil Dead Aim 2003 PlayStation 2 Resident Evil Outbreak 2003 PlayStation 2 Resident Evil Outbreak File #2 2004 PlayStation 2 Resident Evil 4 2005 GameCube (später u.a. PS2/PS4/PS5, Xbox, Switch, PC) Resident Evil: The Umbrella Chronicles 2007 Wii (später PS3) Resident Evil 5 2009 PS3, Xbox 360, PC (später u.a. PS4, Xbox One, Switch) Resident Evil: The Darkside Chronicles 2009 Wii (später PS3) Resident Evil: Revelations 2012 3DS (später u.a. PS3/PS4, Xbox, Switch, PC) Resident Evil 6 2012 PS3, Xbox 360, PC (später u.a. PS4, Xbox One, Switch) Resident Evil: Operation Raccoon City 2012 PS3, Xbox 360, PC Resident Evil: Revelations 2 2015 PS3, PS4, Xbox, PC (später Switch) Umbrella Corps 2016 PS4, PC Resident Evil 7: biohazard 2017 PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series, Switch Cloud) Resident Evil 2 (Remake) 2019 PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series) Resident Evil 3 (Remake) 2020 PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series) Resident Evil Resistance 2020 PS4, Xbox One, PC Resident Evil Village (Resident Evil 8) 2021 PS4/PS5, Xbox One/Series, PC (später Switch Cloud) Resident Evil Re:Verse 2022 PS4/PS5, Xbox One/Series, PC Resident Evil 4 (Remake) 2023 PS4/PS5, Xbox Series, PC Resident Evil Requiem 2026 Switch 2, PS5, Xbox Series, PC

Was bedeutet das für die Zukunft der Reihe?

Obwohl es sich um unbestätigte Insider-Informationen handelt, geben die Details einen seltenen Einblick in Capcoms kreative Prozesse. Offenbar wurden viele Richtungen getestet, von Open World bis Survival-Western. Nicht jedes Gerücht über ein Remake wird Realität. Und nicht jedes verworfene Konzept ist endgültig tot.

Gerade in einer Reihe wie Resident Evil, die sich immer wieder neu erfindet, kann selbst eine gescheiterte Idee Jahre später zurückkehren.

