Resident Evil: Insider enthüllt gestrichene Spiele & kein RE5 Remake in Sicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.
Die Gerüchteküche rund um Resident Evil brodelt seit Jahren. Remakes, Reboots, geheime Projekte. Jetzt sorgt Insider Dusk Golem (AestheticGamer) für frischen Gesprächsstoff. In einer längeren Posting-Reihe auf X.com spricht er über mehrere eingestellte Resident-Evil-Projekte und macht gleichzeitig eine klare Ansage: Ein Resident Evil 5 Remake ist aktuell nicht in Entwicklung.
Laut dem wohl bekanntesteten Insider in Sachen Resident Evil habe Capcom zwischen 2012 und 2014 an mehreren Konzepten gearbeitet, die nie das Licht der Welt erblickten.
Darunter:
- Eine geplante Story-DLC zu Resident Evil 6, angesiedelt nach den Ereignissen des Hauptspiels
- Mit Claire Redfield und Moira Burton in den zerstörten Ruinen von Tall Oaks
- Mutierte Zombie-Varianten und Waldgebiete außerhalb der Stadt
Das Projekt sei gestrichen worden, nachdem Resident Evil 6 seine Verkaufsziele „deutlich verfehlt“ habe. Ideen daraus sollen später in andere Projekte eingeflossen sein.
Biohazard Z und das Survival-Western-Experiment
Ein weiteres gestrichenes Projekt trug laut Leak den Codenamen „Biohazard Z“. Es soll Barry Burton in den Mittelpunkt gestellt haben, mit Survival-Elementen und westlichem Setting. Das Projekt befand sich nur wenige Monate in Vorproduktion. Einige Assets, darunter Barrys ikonischer Rucksack, landeten später in Resident Evil Revelations 2.
Besonders spannend klingt ein experimentelles Open-World-Konzept:
- Russische Insel als Setting
- Jagdsystem
- Hunger-Mechanik
- Tag-Nacht-Zyklus
Ein Ansatz, der fast schon wie ein Vorläufer moderner Survival-Games klingt. Auch dieses Projekt wurde verworfen.
Mehrere verworfene Versionen von Resident Evil 7
Besonders überraschend sind Details zu alternativen Fassungen von Resident Evil 7: Biohazard. Eine frühe Version soll Leon und Sherry in einer schwimmenden italienischen Stadt gezeigt haben, inklusive wasserbasierter Gegner und Waffen. Ein 40- bis 60-minütiges Demo sei bereits fertig gewesen, bevor das Konzept eingestampft wurde. Eine weitere Version mit Brasilien-Setting wurde ebenfalls nicht weiterverfolgt. Capcom entschied sich letztlich für das düstere Baker-Anwesen, das wir heute kennen.
Auch ein Revelations 3 mit Rebecca Chambers als Protagonistin soll laut Insider 2022 eingestellt worden sein. Ob Elemente daraus in neuere Titel eingeflossen sind, bleibt Spekulation. Dusk Golem betont selbst, dass nicht alle Verbindungen gesichert sind.
Und was ist mit Resident Evil 5 Remake?
Hier wird der Insider deutlich: „RE5 Remake hat derzeit kein echtes Momentum im Unternehmen.“ Noch nicht einmal ein „grünes Licht“. Das dürfte viele Fans enttäuschen, die nach dem Erfolg von RE2, RE3 und RE4 fest mit einer baldigen Neuauflage von Resident Evil 5 gerechnet haben.
Stattdessen sollen laut Leak folgende Projekte aktiv in Entwicklung sein:
- Resident Evil – Code: Veronica Remake (bereits mehrmals im Gespräch)
- Resident Evil Zero Remake
Beide sollen 2022 grünes Licht erhalten haben, wobei Code Veronica voraussichtlich zuerst erscheint, wahrscheinlich 2027.
- 5 Millionen Wunschlisten: Resident Evil Requiem steuert auf Rekordstart
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem – Wie viel Spielzeit wird geboten? Capcom-Insider warnt vor falschen Gerüchten
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo Direct Partner Showcase: Riesige „Switch 2“-Welle mit Fallout, FF7 Rebirth & Resident Evil
- Lesenswerter Artikel
- Neuer Resident Evil Requiem-Kurzfilm zeigt die Tragödie von Raccoon City
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem zeigt einen Leon, der selbst Fans erschrecken könnte
- Lesenswerter Artikel
- Disney-Klassiker feiern Comeback auf Switch 2
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem PS5 Pro Features: 4K, bis zu 120 FPS & DualSense-Immersion
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Code Veronica Remake wohl für 2027 geplant
- Lesenswerter Artikel
Diese Resident Evil-Spiele erschienen bisher (ohne Re-Releases):
|Titel
|Release
|Plattformen
|Resident Evil
|1996
|PlayStation (später u.a. Saturn, PC)
|Resident Evil 2
|1998
|PlayStation (später u.a. N64, Dreamcast, PC)
|Resident Evil 3: Nemesis
|1999
|PlayStation (später u.a. Dreamcast, PC)
|Resident Evil – Code: Veronica
|2000
|Dreamcast (später PS2, GameCube)
|Resident Evil Survivor
|2000
|PlayStation
|Resident Evil Gaiden
|2001
|Game Boy Color
|Resident Evil (Remake)
|2002
|GameCube (später u.a. PS3/PS4, Xbox, Switch, PC)
|Resident Evil 0
|2002
|GameCube (später u.a. PS4, Xbox, Switch, PC)
|Resident Evil Dead Aim
|2003
|PlayStation 2
|Resident Evil Outbreak
|2003
|PlayStation 2
|Resident Evil Outbreak File #2
|2004
|PlayStation 2
|Resident Evil 4
|2005
|GameCube (später u.a. PS2/PS4/PS5, Xbox, Switch, PC)
|Resident Evil: The Umbrella Chronicles
|2007
|Wii (später PS3)
|Resident Evil 5
|2009
|PS3, Xbox 360, PC (später u.a. PS4, Xbox One, Switch)
|Resident Evil: The Darkside Chronicles
|2009
|Wii (später PS3)
|Resident Evil: Revelations
|2012
|3DS (später u.a. PS3/PS4, Xbox, Switch, PC)
|Resident Evil 6
|2012
|PS3, Xbox 360, PC (später u.a. PS4, Xbox One, Switch)
|Resident Evil: Operation Raccoon City
|2012
|PS3, Xbox 360, PC
|Resident Evil: Revelations 2
|2015
|PS3, PS4, Xbox, PC (später Switch)
|Umbrella Corps
|2016
|PS4, PC
|Resident Evil 7: biohazard
|2017
|PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series, Switch Cloud)
|Resident Evil 2 (Remake)
|2019
|PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series)
|Resident Evil 3 (Remake)
|2020
|PS4, Xbox One, PC (später PS5, Xbox Series)
|Resident Evil Resistance
|2020
|PS4, Xbox One, PC
|Resident Evil Village (Resident Evil 8)
|2021
|PS4/PS5, Xbox One/Series, PC (später Switch Cloud)
|Resident Evil Re:Verse
|2022
|PS4/PS5, Xbox One/Series, PC
|Resident Evil 4 (Remake)
|2023
|PS4/PS5, Xbox Series, PC
|Resident Evil Requiem
|2026
|Switch 2, PS5, Xbox Series, PC
Was bedeutet das für die Zukunft der Reihe?
Obwohl es sich um unbestätigte Insider-Informationen handelt, geben die Details einen seltenen Einblick in Capcoms kreative Prozesse. Offenbar wurden viele Richtungen getestet, von Open World bis Survival-Western. Nicht jedes Gerücht über ein Remake wird Realität. Und nicht jedes verworfene Konzept ist endgültig tot.
Gerade in einer Reihe wie Resident Evil, die sich immer wieder neu erfindet, kann selbst eine gescheiterte Idee Jahre später zurückkehren.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!
Feedback melden
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.