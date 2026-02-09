Resident Evil Requiem – Wie viel Spielzeit wird geboten? Capcom-Insider warnt vor falschen Gerüchten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Resident Evil Requiem erscheint noch diesen Monat und die Gerüchteküche brodelt wieder einmal massiv, diesmal zum Thema Spielzeit. In sozialen Netzwerken und Foren wird aktuell intensiv über die angebliche Spielzeit des neuen Ablegers diskutiert. Zahlen wie „rund 15 Stunden“ machen die Runde und sorgen bei Fans für hitzige Debatten. Doch laut einem der bekanntesten Insider der Reihe sind diese Angaben nicht korrekt und vor allem nicht offiziell bestätigt.

Der wohl bekannteste Resident-Evil-Leaker Dusk Golem (AestheticGamer) hat sich nun deutlich zu Wort gemeldet. Seiner Aussage nach basieren die kursierenden Spielzeit-Schätzungen auf Fehlinterpretationen und aus dem Kontext gerissenen Aussagen von Capcom-Entwicklern aus früheren Interviews.

Werbung

„Diese Zahlen setzen falsche Erwartungen“

In einem Beitrag auf X.com stellte der Resident Evil-Insider klar, dass es derzeit keine verlässlichen Informationen zur exakten Spielzeit-Länge von Resident Evil Requiem gibt. „Bei praktischen Vorab-Besichtigungen vor ein paar Wochen sagten zwei Medien, das Spiel würde ungefähr 15 Stunden dauern, wobei unklar blieb, ob sie diese Angabe gehört hatten oder ob es sich um ihre eigene Annahme handelte“, so der Insider in seinem 3/3-Beitrag auf X.com. Besonders kritisch sieht er, dass einzelne Aussagen aus Interviews überbewertet werden.

Capcom habe zwar erwähnt, dass sich das Spiel in etwa an der Länge von Resident Evil 4 orientiere, doch das sei nie als exakter Vergleich gedacht gewesen. Der Game-Director selbst habe sogar betont, dass Spielzeiten schwer zu beziffern seien und Spieler schlicht mit einem „typischen Resident-Evil-Umfang“ rechnen sollten.

Zusätzlich zu den offiziellen Aussagen teilte Dusk Golem auch seine eigenen, inoffiziellen Einschätzungen. Demnach soll Resident Evil Requiem zwar umfangreicher sein als Resident Evil Village, aber nicht ganz die Länge von Resident Evil 4 erreichen. Wichtig: Auch diese Information sei keine feste Angabe, sondern lediglich ein grober Eindruck aus internen Gesprächen.

Werbung

Spielzeit variiert stark, wie immer bei Resident Evil

Ein Punkt, den viele Diskussionen außer Acht lassen: Resident-Evil-Spiele unterscheiden sich extrem je nach Spielstil. Wer die Story fokussiert durchspielt, kommt deutlich schneller ans Ziel als Spielerinnen und Spieler, die alle Geheimnisse, Rätsel und optionalen Inhalte mitnehmen.

Dusk Golem bringt es auf den Punkt: „Ich gehe davon aus, dass die Spielzeiten von RE9 [Anm.: Resident Evil Requiem] ohnehin stark variieren werden, da es viele Gameplay-Optionen gibt. Wir werden sehr bald konkrete Berichte über die Spielzeit erhalten.“

Neben der Spielzeit sprach der Insider auch kurz über den Review-Zeitplan in seinen Tweets. Laut ihm werden die Testversionen bereits in dieser Woche an Medien verschickt. Ein konkretes Embargo sei zwar noch nicht bekannt, doch ein Datum um den 24. Februar 2026 für die ersten Reviews gilt als wahrscheinlich. Spätestens dann dürfte es wirklich konkrete Informationen zur tatsächlichen Spielzeit von Resident Evil Requiem geben.

Resident Evil Requiem ist der neunte Hauptteil der Survival-Horror-Reihe von Capcom. Regie führt Koshi Nakanishi, während die Geschichte FBI-Analystin Grace Ashcroft und Serienveteran Leon S. Kennedy in die Ruinen von Raccoon City führt. 30 Jahre nach deren Zerstörung. Das Spiel setzt auf die RE Engine, bietet wahlweise First- oder Third-Person-Perspektive und kombiniert klassisches Survival-Horror-Gameplay mit cineastischen Action-Momenten. Es erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!