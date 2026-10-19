Halo plante offenbar sein wildestes Multiplayer-Spiel: Die Flood sollte zu Halo 7 führen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Halo Studios hatte offenbar wesentlich größere und ungewöhnlichere Multiplayer-Pläne, als bisher bekannt war. Das inzwischen eingestellte Project Ekur sollte Elemente aus „Battle Royale“ und „Extraction Shooter“ verbinden. Dabei wären nicht nur Spartans spielbar gewesen. Erstmals hätten Spieler offenbar auch selbst als Banished Brute in die Schlacht ziehen können. Noch spannender: Ein Ausbruch der Flood sollte angeblich sogar eine erzählerische Brücke zu einem späteren Halo 7 bilden.

Die neuen Informationen stammen vom bekannten Halo-YouTuber HiddenXperia (via GamesRadar). Er beruft sich auf anonyme Quellen, die von den jüngsten Entlassungen bei Halo Studios betroffen gewesen sein sollen. Microsoft beziehungsweise der einstige Halo-Entwickler haben diese Details bislang nicht bestätigt.

Aus Halo Battle Royale wurde offenbar ein Extraction Shooter

Das Projekt soll ursprünglich als Project Tatanka begonnen haben. Geplant war zunächst ein großes Battle Royale mit einer Karte, die mehrere bekannte Halo-Multiplayer-Schauplätze miteinander verbindet. Später entwickelte sich daraus Project Ekur und damit ein wesentlich ungewöhnlicheres Konzept.

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Mehrere Squads sollten auf Zeta Halo landen, während sich das spielbare Gebiet im Verlauf einer Runde verkleinert. Spieler hätten zwischen einem UNSC Spartan und einem Banished Brute wählen können. Gleichzeitig wären nicht nur andere Spieler eine Gefahr gewesen. KI-gesteuerte Flood sollten Teile der Karte infizieren und damit zusätzlichen Druck erzeugen.

Das klingt deutlich umfangreicher als der Extraction-Shooter, über den wir bereits im April berichtet hatten. Damals war zwar bekannt, dass „Tatanka“ offenbar seine Battle-Royale-Wurzeln hinter sich gelassen hatte. Wie stark Battle Royale, PvPvE und klassische Halo-Elemente miteinander vermischt werden sollten, war aber noch nicht klar.

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Die Flood sollte offenbar Halo 7 vorbereiten

Der für mich spannendste neue Punkt steckt allerdings in der Geschichte. Der Flood-Ausbruch innerhalb von „Project Ekur“ sollte laut dem Bericht nicht einfach nur Gameplay-Hintergrund sein, sondern eine Verbindung zu einem späteren Halo 7 herstellen. Wie genau diese Brücke funktioniert hätte und ob Master Chief darin überhaupt eine Rolle gespielt hätte, ist nicht bekannt (und auch nicht bestätigt).

Zeitweise hätten gegnerische Squads außerdem ihre Waffen gegeneinander ruhen lassen können, um gemeinsam gegen große Bosse auf der Karte anzutreten. Ekur wäre damit offenbar kein klassischer Extraction Shooter geworden, sondern ein Mix aus PvP, PvE, Battle Royale und erzählerischen Ereignissen.

Das Spiel wird allerdings nicht mehr erscheinen. Bereits im Juli berichteten wir, dass Project Ekur eingestellt worden sein soll. Laut den neuen Informationen wurde die Idee während der Entwicklung von Halo: Campaign Evolved aufgegeben. Halo Studios wollte anschließend einen traditionelleren Multiplayer in Unreal Engine entwickeln. Auch dieses Projekt soll später gestrichen worden sein, nachdem Entwickler zur Unterstützung von Campaign Evolved abgezogen wurden.

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„Project Ekur“ ist damit wohl Geschichte. Die neuen Details zeigen aber erstmals, was Halo dabei verloren hat: ein Multiplayer-Spiel, das spielbare Brutes, die Flood und möglicherweise sogar die Vorgeschichte zu Halo 7 miteinander verbunden hätte. Jetzt liegt der Ball bei Activision, die die Entwicklung des nächsten Halo übernommen haben.

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