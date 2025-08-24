Halo Studios: Neuer Creative Director – arbeitet man an einem reinen Multiplayer-Spiel?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der YouTube-Channel Rebs Gaming sorgt mit einem neuen Leak für Gesprächsstoff: Halo Studios, das frühere 343 Industries, hat kürzlich einen neuen Creative Director eingestellt. Dabei handelt es sich um John „JJ“ Williams, der zuvor maßgeblich an der kreativen Ausrichtung von Apex Legends und Call of Duty: Warzone beteiligt war.

Der Schritt könnte weit mehr sein als eine bloße Personalentscheidung. Williams bringt genau die Erfahrung mit, die für den Aufbau eines groß angelegten Multiplayer-Spiels benötigt wird. In der Community macht daher sofort die Spekulation die Runde: Plant Halo Studios ein neues reines Multiplayer-Halo, das sich stärker an den erfolgreichsten Live-Service-Spielen unserer Zeit orientiert?

Von Apex Legends und Call of Duty: Warzone zu Halo

Williams’ Vita liest sich wie das „Who’s who“ moderner Multiplayer-Shooter. Als Lead Designer prägte er über Jahre die Mechaniken von Apex Legends. Später half er als Associate Creative Director dabei, Call of Duty: Warzone zu einer der größten Battle-Royale-Marken der Welt zu formen. Genau diese Expertise könnte nun in Halo einfließen. Rebs Gaming vermutet, dass Microsoft ihn gezielt verpflichtet hat, um ein eigenständiges Multiplayer-Erlebnis aufzubauen. Losgelöst von der traditionellen Kombination aus Story-Kampagne und Mehrspieler, die Halo seit jeher auszeichnet.

Bereits früher berichtete Rebs Gaming über Project Ekur – eine Weiterentwicklung des eingestellten Battle-Royale-Modus Project Tatanka, der ursprünglich bei Halo Studios mit Unterstützung von Certain Affinity entwickelt wurde. In der Halo-API tauchen immer wieder Updates zu „Ekur“ auf, was auf laufende Arbeiten hindeutet.

Sollte es dieses Projekt tatsächlich geben, wäre Williams vermutlich genau der richtige Mann, um die kreative Vision nach dem Release zu formen und weiterzuentwickeln.

Community gespalten: Halo als reines Multiplayer-Erlebnis?

Auf Reddit schlug die Nachricht sofort hohe Wellen. Viele User zeigten sich überrascht und einige machten sich mit Scherzen über den Namen JJ Williams Luft („Ich habe erst JJ Abrams gelesen…“). Andere begrüßen den Schritt ausdrücklich: „Halo in separate Solo- und Multiplayer-Spiele aufzuteilen, ist die richtige Entscheidung.“ – Neu ist der Leak übrigens so gar nicht. Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass Halo Studios an mindestens zwei neuen Halo-Spiele arbeite. Eines davon ein reines Multiplayer-Spiel.

Doch längst nicht alle sind überzeugt, über den Weg den Halo Studios gehen möchte. Manche Fans fürchten, dass Halo damit seine Identität verlieren könnte. Ein Nutzer schrieb: „Die besten Halo-Spiele waren die, die ein Gesamtpaket darstellten: Kampagne und Multiplayer, die sich gegenseitig ergänzten.“

Andere sehen Halo schlicht nicht in der Lage, mit Giganten wie Fortnite oder Call of Duty mitzuhalten: „Halo ist nicht Call of Duty und wird es auch nie sein. Das beste Vorbild für Halo wäre Helldivers 2: starke Community, stabiler Live-Service, ohne sich mit den ganz Großen messen zu müssen.“

Welche Richtung schlagen Halo Studios ein?

Dass Halo Studios einen Multiplayer-Experten dieser Größenordnung an Bord holt, ist jedenfalls ein klares Signal. Microsoft will Halo offenbar wieder als relevanten Online-Shooter etablieren. Ob das gelingt, hängt allerdings davon ab, ob man die richtige Balance findet: ein modernes Live-Service-Modell auf der einen Seite und den klassischen Halo-Spirit, den viele Fans seit den Tagen von Halo 2 und Halo 3 vermissen, auf der anderen.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, doch die Verpflichtung von Williams ist ein deutliches Indiz. Halo Studios könnte tatsächlich an einem neuen Halo-Projekt arbeiten, das ausschließlich auf Multiplayer setzt. Ob es dabei um Project Ekur oder ein völlig neues Konzept geht, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Community ist neugierig und skeptisch zugleich.

