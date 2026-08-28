Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn du schon immer eine „The Elder Scrolls“-TV-Serie wolltest, könnte Hollywood bald genau darüber verhandeln. Microsoft besitzt inzwischen einige der größten Marken der Spielebranche. Jetzt möchte Xbox dieses Portfolio offenbar wesentlich stärker außerhalb von Konsolen und PCs nutzen.

Nach einem neuen Bericht auf Puck.news von Matt Belloni bietet Microsoft mehreren großen Hollywood-Unternehmen ein umfangreiches Paket mit Film- und Serienrechten an. Dabei geht es offenbar nicht um zwei oder drei kleinere Marken. Mehr als ein Dutzend Spiele-Franchises sollen Teil des Deals sein.

Halo, Warcraft, Elder Scrolls und Diablo könnten bei einem Anbieter landen

Zu den konkret genannten Marken gehören Halo, World of Warcraft, The Elder Scrolls und Diablo. Weitere Franchises sollen ebenfalls enthalten sein, wurden bislang aber nicht genannt. Das ungewöhnliche daran: Microsoft möchte die Rechte offenbar nicht einzeln an verschiedene Studios vergeben. Stattdessen soll ein langfristiger Gesamtdeal für mehr als ein Dutzend Marken entstehen. Ein einzelnes Filmstudio oder ein Streaming-Anbieter könnte damit gleich ein ganzes Paket an Xbox-Marken für zukünftige Filme und Serien bekommen.

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Damit könnten ein Halo-Reboot, ein Diablo-Film oder eben eine „The Elder Scrolls“-Serie plötzlich unter einer Dachmarke – wie Netflix – stehen. Theoretisch.

Netflix, Paramount und Universal interessieren sich offenbar

Microsoft soll bereits mit einigen der größten Namen Hollywoods sprechen. Laut dem Bericht schauen sich mindestens Netflix, Paramount und Universal das Angebot an. Alle drei Unternehmen wollten sich dazu allerdings nicht öffentlich äußern. Auch Microsoft kommentiert den Bericht bislang nicht.

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Netflix wäre dabei keine große Überraschung. Der Streamingdienst entwickelt bereits einen Gears of War-Film sowie eine animierte Minecraft-Serie. Erst gestern arbeitete Netflix außerdem mit Rockstar Games beim exklusiven Start des „GTA 6 Extended Look“ zusammen.

Paramount hat ebenfalls Xbox-Erfahrung. Dort entstanden zwei Staffeln der bereits abgesetzten Halo-Serie. Nach deren Einstellung sind die Film- und TV-Rechte an Halo laut dem Bericht inzwischen allerdings wieder zu Microsoft zurückgekehrt.

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Microsoft möchte offenbar mehr als 300 Millionen Dollar

Falls du jetzt glaubst, Netflix müsse einfach nur zugreifen, kommt allerdings noch der Preis. Eine Quelle von „Puck.news“ behauptet, Microsoft verlange mehr als 300 Millionen US-Dollar für den langfristigen Vertrag. Zumindest einem potenziellen Partner soll diese Summe bereits zu hoch gewesen sein. Wie lange die Rechte gelten würden und welche der mehr als zwölf Marken tatsächlich Teil des Pakets sind, ist bislang nicht bekannt.

300 Millionen Dollar klingt zunächst gewaltig. Wenn dafür tatsächlich Rechte an Halo, Diablo, Warcraft, The Elder Scrolls und mehreren weiteren Marken enthalten sind, sieht die Rechnung allerdings schon anders aus. Eine erfolgreiche Serie oder ein Kinofilm könnte alleine einen großen Teil dieser Summe wieder einspielen.

Der Hollywood-Vorstoß kommt mitten im großen Xbox-Umbau

Interessant ist auch der Zeitpunkt des Berichts. Xbox befindet sich gerade mitten in der größten Umstrukturierung seiner Geschichte. Microsoft kündigte im Juli an, rund 3.200 Stellen im Laufe des Geschäftsjahres abzubauen. Gleichzeitig wurden Studios aus dem Konzern gelöst und die gesamte Xbox-Organisation neu ausgerichtet.

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Ein großer Hollywood-Vertrag würde Microsoft eine weitere Möglichkeit geben, seine inzwischen riesige Sammlung an Spielemarken zu Geld zu machen. All zu schnell werden wir die TV-Adaptionen der bekanntesten Xbox-Marken jedoch nicht sehen. Die Gespräche befinden sich laut Bericht in einer frühen Phase. Es ist nicht einmal sicher, dass überhaupt ein Unternehmen bereit ist, Microsofts gewünschte Summe zu bezahlen.

Spannend ist trotzdem, was Xbox hier offenbar versucht: Microsoft möchte nicht mehr nur einzelne Spiele verfilmen lassen. Der Tech-Riese versucht anscheinend einem einzigen Hollywood-Partner einen ganzen Schlüsselbund für einige der größten Spielwelten der Branche in die Hand drücken.

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