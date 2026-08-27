GTA 6 begeistert die Fans, doch ausgerechnet Netflix wird zum Problem

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die vergangenen Tage gehörten Cyberleek. Am Donnerstagabend holte sich Rockstar Games die Aufmerksamkeit endlich zurück. Der rund 26 Minuten lange Grand Theft Auto VI: An Extended Look zeigte dir erstmals ausführlich, wie GTA 6 tatsächlich gespielt wird.

Die ersten Reaktionen fallen entsprechend euphorisch aus. Die Präsentation ist für mich ein beeindruckender Blick auf das Spiel, während wir vor allem Vice City, die Beleuchtung und die vielen Aktivitäten sehen konnten. Gezeigt wurden unter anderem Schießereien, Verfolgungsjagden, Tauchen, Rennen, kleinere Überfälle und der nahezu nahtlose Wechsel zwischen Jason und Lucia. Grandios. Auch ein starkes Zeichen war, dass die Gameplay-Videos von einer Standard-PS5 stammen. Bei den Haareffekten sah man das. Das heißt die PS5 Pro-Version wird noch besser.

GTA 6 bringt Netflix offenbar an seine Grenzen

Doch nicht nur die PS5 kommt ins Schwitzen. Das größte Problem des Abends war ausgerechnet die Plattform. Kurz nach dem Start um 21 Uhr unserer Zeit meldeten zahlreiche Nutzer Probleme mit Netflix. Teilweise ließ sich die GTA 6-Seite nicht öffnen, bei anderen stockte die Wiedergabe oder Netflix reagierte überhaupt nicht mehr. So auch bei mir. Zumindest für die ersten zwei Minuten nach 21 Uhr. Der exklusive Gameplay-Einblick schaffte machte den Streaming-Giganten einige Probleme, nachdem offenbar Millionen Nutzer gleichzeitig versuchten, die Präsentation zu starten.

Werbung

Wenn du sofort dabei sein wolltest, brauchtest du deshalb teilweise mehrere Versuche. In sozialen Netzwerken häuften sich Beschwerden, gleichzeitig überwog bei jenen, die das Video sehen konnten, die Begeisterung über die Grafik.

Cyberleek kassiert offenbar 250.000 Dollar und verschwindet

Während Rockstar Games endlich wieder selbst GTA 6 zeigte, könnte die Leak-Serie gleichzeitig ihr Ende erreicht haben. Cyberleek hatte seine gestohlenen Gameplay-Videos seit Tagen benutzt, um den eigenen Memecoin $CYBERLEEK zu bewerben. Laut einer von Kotaku aufgegriffenen Analyse wurden am 27. August nun Kryptowährungen im Wert von knapp 250.000 US-Dollar aus dem Projekt abgezogen.

Werbung

Danach brach der Kurs massiv ein. Vom Höchststand bei rund 0,034 Dollar fiel der Token laut Bericht um etwa 86 Prozent auf weniger als 0,005 Dollar. Cyberleek soll das Geld hauptsächlich über Transaktionsgebühren verdient haben, die durch den Hype um die GTA 6-Leaks entstanden.

Ob damit tatsächlich alle Leaks vorbei sind, ist nicht bestätigt. Kotaku weist allerdings darauf hin, dass die letzten Nachrichten von Cyberleek bereits zunehmend nach einem Versuch klangen, noch einmal Käufer für den Token zu mobilisieren.

Für Rockstar wäre das zumindest eine kleine Genugtuung.

Werbung

Nach mehr als einer Woche voller unfertiger Clips bekommst du Grand Theft Auto VI endlich so zu sehen, wie Rockstar Games es geplant hat. Dass ausgerechnet Netflix unter dem Ansturm einknickte, zeigt ziemlich eindrucksvoll, wie gewaltig das Interesse an diesem Spiel inzwischen ist.