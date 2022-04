Halo Infinite: “Certain Affinity” soll in neuen Bereichen weiterentwickeln

Die Entwickler von Certain Affinity sollen sich zukünftig verstärkt um die Weiterentwicklung neuer Bereiche für Halo Infinite widmen, wie sie via Twitter bekanntgegeben haben.

Seit mehr als 15 Jahren ist Certain Affinity bereits an den Halo-Spielen beteiligt. Wie das Studio nun via Twitter mitteilte, hat man die Zusammenarbeit mit 343 Industries vertieft und wurde mit der Entwicklung “neuer Bereiche” vertraut.

Auf der Karriere-Seite des Entwicklers sucht man deshalb viele neue Leute, wie VFX-Artist, Game Director, Metagame System Designer, Gameplay Engineer, usw.

We’ve been part of the @Halo franchise for more than 15 years and we’re honored to say we are deepening our relationship with 343 and have been entrusted with further evolving Halo Infinite in some new and exciting ways. Join us on our journey. https://t.co/fApGobYZS3 pic.twitter.com/XSuS7EtLcq

