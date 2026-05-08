DailyGame - Gaming News - Xbox - „Halo Next“: Arbeitet Halo Studios am nächsten großen Master-Chief-Abenteuer?
4 Min. lesen
Gerücht trifft auf Job-Angebot

„Halo Next“: Arbeitet Halo Studios am nächsten großen Master-Chief-Abenteuer?

Ein neuer Leak spricht über Joseph Statens ursprünglichen Halo-Plänen, über "Endless" und eine mögliche Abkehr von der Flood-Rückkehr.

i „Halo Next“: Arbeitet Halo Studios am nächsten großen Master-Chief-Abenteuer?
Artikel von Markus +
DailyGame bei Google merken
Leak-Score
Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel!

Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Bei Halo könnte sich im Hintergrund mehr tun, als Microsoft bisher offiziell zeigt. Laut einem neuen Bericht von Rebs Gaming arbeitet Halo Studios aktiv an der nächsten großen Hauptkampagne der Reihe. Das Projekt soll intern den Codenamen „Halo Next“ tragen. Besonders spannend: Eine aktuelle Microsoft-Stellenanzeige für einen Narrative Design Director nennt genau diesen Namen und spricht ausdrücklich von einer Kampagne. Gesucht wird jemand, der eine zusammenhängende, einprägsame Kampagnenerfahrung mitgestalten soll.

Damit bekommt das Gerücht mehr Gewicht. Denn die Anzeige beschreibt nicht nur irgendein Halo-Projekt, sondern eine Story-Erfahrung, die neue Spieler abholen und gleichzeitig für langjährige Fans bedeutungsvoll sein soll. Außerdem soll das Projekt mit der langfristigen Ausrichtung der Marke und dem bestehenden Kanon übereinstimmen. Das klingt stark nach einem neuen Hauptteil oder zumindest nach dem nächsten großen Kampagnenprojekt.

Halo Next: Was Joseph Staten ursprünglich geplant haben soll

Rebs Gaming behauptet, neue Informationen zu einer früheren Fortsetzung der Halo Infinite-Kampagne erhalten zu haben. Dieses Projekt soll vor den Entlassungen Anfang 2023 bei 343 Industries in Entwicklung gewesen sein. Geleitet worden sei es von Joseph Staten, der nach dem schwierigen Halo-Infinite-Start eine wichtige Rolle im Studio übernahm. Intern soll das Projekt damals als „Campaign Next“ bezeichnet worden sein.

Werbung

Laut Rebs’ Quelle wollte Staten die Geschichte rund um die „Endless“, auch „Xalanyn“ genannt, weiter ausbauen. Diese neue Spezies wurde am Ende von Halo Infinite eingeführt und blieb bewusst geheimnisvoll. Besonders auffällig: Staten soll sich klar dagegen entschieden haben, die Flood in dieser Fortsetzung zurückzubringen. Stattdessen sollte der Fokus auf dem Mysterium der Endless liegen.

Halo Infinite bietet eine ansprechend lange Kampagne für einen First-Person-Shooter, sowie einen klassischen Multiplayer. Zu Beginn sah es auch wirklich gut aus. Das Matchmaking machte den Multiplayer jedoch kaputt und große Updates, um die Fan-Gemeinde bei Laune zu halten, blieben anfangs aus. - Bild: (C) 343 Industries (heute Halo Studios), Xbox Game Studios

Halo Infinite bietet eine ansprechend lange Kampagne für einen First-Person-Shooter, sowie einen klassischen Multiplayer. Zu Beginn sah es auch wirklich gut aus. Das Matchmaking machte den Multiplayer jedoch kaputt und große Updates, um die Fan-Gemeinde bei Laune zu halten, blieben anfangs aus. – Bild: (C) 343 Industries (heute Halo Studios), Xbox Game Studios

Kommt die Flood zurück?

Ob Halo Studios heute noch Statens ursprünglicher Richtung folgt, ist unklar. Rebs Gaming selbst sagt im YouTube-Video, dass er nicht sicher weiß, ob die neue Führung denselben Weg weitergeht. Genau hier wird der neue Roman Halo: Edge of Dawn interessant. Das Buch setzt direkt nach der Kampagne von Halo Infinite an und führt die Geschichte von Master Chief, der Weapon und Zeta Halo weiter.

Mehrere Berichte spekulieren deshalb, dass Halo Studios die Story nun anders ausrichten könnte. Die Flood bleibt für viele Fans einer der wichtigsten Gegner der Reihe. Eine Rückkehr wäre emotional stark, könnte aber auch von den neuen Ideen rund um die Endless ablenken. Genau dieser Konflikt macht „Halo Next“ so spannend: Soll Halo nach vorne schauen oder stärker auf bekannte Elemente setzen?

Lesenswert
Halo soll Battle Royale fallen gelassen haben, stattdessen steht jetzt ein Extraction-Shooter im Raum
Lesenswerter Artikel
Xbox plant angeblich geheime Show – Insider deutet Überraschung an
Lesenswerter Artikel
Halo-Remake kommt früher? Release-Leak nennt überraschenden Termin
Lesenswerter Artikel
Halo-Autor stirbt: Fans trauern um „The Flood“-Schöpfer
Lesenswerter Artikel
Gears of War: E-Day soll 2026 erscheinen, neues Halo bereits im Sommer geplant
Lesenswerter Artikel
Diese Gaming-Giganten feiern 2026 ihr großes Jubiläum
Lesenswerter Artikel
Die besten kostenlosen Spiele für 2026 – Unsere Top 17 in der Übersicht
Lesenswerter Artikel
Rocket Jump: Ein Begriff, den jeder Gamer (auch) unter 30 Jahren kennen sollte
Lesenswerter Artikel

Werbung

Halo Studios steht vor einer wichtigen Entscheidung

Seit der Umbenennung von 343 Industries zu Halo Studios im Jahr 2024 arbeitet das Team mit Unreal Engine 5 an neuen Halo-Projekten. Offiziell angekündigt ist bereits Halo: Campaign Evolved, ein Remake der ersten Halo-Kampagne, das im Sommer 2026 auch für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Es ist damit der erste große Halo-Auftritt auf PlayStation.

Gerade deshalb wirkt „Halo Next „wie der nächste entscheidende Schritt. Ein Remake kann Vertrauen zurückholen, aber ein neuer Hauptteil muss zeigen, wohin sich Halo wirklich (weiter-)entwickelt. Die Stellenanzeige vom 06. Mai deutet an, dass Halo Studios eine Kampagne bauen will, die zugänglich, emotional geschlossen und für Fans relevant ist. Nach der offenen Geschichte von Halo Infinite wäre genau das wichtig.

Noch ist „Halo Next“ nicht offiziell angekündigt, aber sehr wahrscheinlich in Entwicklung.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen