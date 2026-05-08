„Halo Next“: Arbeitet Halo Studios am nächsten großen Master-Chief-Abenteuer?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Bei Halo könnte sich im Hintergrund mehr tun, als Microsoft bisher offiziell zeigt. Laut einem neuen Bericht von Rebs Gaming arbeitet Halo Studios aktiv an der nächsten großen Hauptkampagne der Reihe. Das Projekt soll intern den Codenamen „Halo Next“ tragen. Besonders spannend: Eine aktuelle Microsoft-Stellenanzeige für einen Narrative Design Director nennt genau diesen Namen und spricht ausdrücklich von einer Kampagne. Gesucht wird jemand, der eine zusammenhängende, einprägsame Kampagnenerfahrung mitgestalten soll.

Damit bekommt das Gerücht mehr Gewicht. Denn die Anzeige beschreibt nicht nur irgendein Halo-Projekt, sondern eine Story-Erfahrung, die neue Spieler abholen und gleichzeitig für langjährige Fans bedeutungsvoll sein soll. Außerdem soll das Projekt mit der langfristigen Ausrichtung der Marke und dem bestehenden Kanon übereinstimmen. Das klingt stark nach einem neuen Hauptteil oder zumindest nach dem nächsten großen Kampagnenprojekt.

Halo Next: Was Joseph Staten ursprünglich geplant haben soll

Rebs Gaming behauptet, neue Informationen zu einer früheren Fortsetzung der Halo Infinite-Kampagne erhalten zu haben. Dieses Projekt soll vor den Entlassungen Anfang 2023 bei 343 Industries in Entwicklung gewesen sein. Geleitet worden sei es von Joseph Staten, der nach dem schwierigen Halo-Infinite-Start eine wichtige Rolle im Studio übernahm. Intern soll das Projekt damals als „Campaign Next“ bezeichnet worden sein.

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Laut Rebs’ Quelle wollte Staten die Geschichte rund um die „Endless“, auch „Xalanyn“ genannt, weiter ausbauen. Diese neue Spezies wurde am Ende von Halo Infinite eingeführt und blieb bewusst geheimnisvoll. Besonders auffällig: Staten soll sich klar dagegen entschieden haben, die Flood in dieser Fortsetzung zurückzubringen. Stattdessen sollte der Fokus auf dem Mysterium der Endless liegen.

Kommt die Flood zurück?

Ob Halo Studios heute noch Statens ursprünglicher Richtung folgt, ist unklar. Rebs Gaming selbst sagt im YouTube-Video, dass er nicht sicher weiß, ob die neue Führung denselben Weg weitergeht. Genau hier wird der neue Roman Halo: Edge of Dawn interessant. Das Buch setzt direkt nach der Kampagne von Halo Infinite an und führt die Geschichte von Master Chief, der Weapon und Zeta Halo weiter.

Mehrere Berichte spekulieren deshalb, dass Halo Studios die Story nun anders ausrichten könnte. Die Flood bleibt für viele Fans einer der wichtigsten Gegner der Reihe. Eine Rückkehr wäre emotional stark, könnte aber auch von den neuen Ideen rund um die Endless ablenken. Genau dieser Konflikt macht „Halo Next“ so spannend: Soll Halo nach vorne schauen oder stärker auf bekannte Elemente setzen?

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Halo Studios steht vor einer wichtigen Entscheidung

Seit der Umbenennung von 343 Industries zu Halo Studios im Jahr 2024 arbeitet das Team mit Unreal Engine 5 an neuen Halo-Projekten. Offiziell angekündigt ist bereits Halo: Campaign Evolved, ein Remake der ersten Halo-Kampagne, das im Sommer 2026 auch für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Es ist damit der erste große Halo-Auftritt auf PlayStation.

Gerade deshalb wirkt „Halo Next „wie der nächste entscheidende Schritt. Ein Remake kann Vertrauen zurückholen, aber ein neuer Hauptteil muss zeigen, wohin sich Halo wirklich (weiter-)entwickelt. Die Stellenanzeige vom 06. Mai deutet an, dass Halo Studios eine Kampagne bauen will, die zugänglich, emotional geschlossen und für Fans relevant ist. Nach der offenen Geschichte von Halo Infinite wäre genau das wichtig.

Noch ist „Halo Next“ nicht offiziell angekündigt, aber sehr wahrscheinlich in Entwicklung.

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