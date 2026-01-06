Diese Gaming-Giganten feiern 2026 großes Jubiläum

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Im Gaming-Jahr 2026 gibt es so einiges zu feiern, besonders was langlebige Franchises und Retro-Games betrifft. Denn bei so ziemlich allen Publishern stehen runde Jahrestage für riesige Genre-Klassiker wie Zelda, Halo oder Resident Evil an. Oft geht das mit neuen Projekten einher – offiziell ist in vielen Fällen aber noch nichts. Immerhin für Geburtstagskinder wie Gears of War und Resident Evil sind bereits neue Ableger angekündigt, die 2026 erscheinen sollen. Tomb Raider soll zum 30. Jubiläum außerdem ein Remake bekommen. Beim bald 25 Jahre alten Persona befindet sich ebenfalls ein Remake des besonders beliebten vierten Ablegers in Entwicklung. Um andere Jubilare wie Castlevania, Devil May Cry oder Burnout ist es zuletzt allerdings ruhig geworden.

Bei Nintendo folgt mit Zelda der nächste große 40er, nachdem im Vorjahr mehrere neue Games und Attraktionen rund um das Mario-Jubiläum angekündigt wurden. Daneben hat auch Pokémon bald 30 Jahre auf dem Buckel, Animal Crossing wiederum 25 Jahre. Microsoft ging vor inzwischen 25 Jahren mit der ersten Xbox und Halo an den Start, Gears of War folgte fünf Jahre später. Auch die inzwischen oft vergessenen PlayStation-Maskottchen Jak and Daxter knacken die 25 . Crash Bandicoot, früher exklusiv bei PlayStation und inzwischen bei Activision untergebracht, erblickte ebenfalls vor 30 Jahren das Licht der Welt (via cubed3).

Werbung

Retro-Games und Klassiker – die wichtigsten Gaming-Jubiläen 2026

40 Jahre seit Release

The Legend of Zelda (Februar)

Dragon Quest (Mai)

Araknoid (Juli)

Metroid (August)

Castlevania (September)

Bubble Bobble (September)

Kid Icarus (Dezember)

35 Jahre seit Release

Lemmings (Februar)

Sonic the Hedgehog (Juni)

Battletoads (Juni)

Streets of Rage (August)

Road Rash (September)

30 Jahre seit Release

Pokémon (Februar)

Resident Evil (März)

Metal Slug (April)

Quake (Juni)

Nights into Dreams (Juli)

Crash Bandicoot (September)

Persona (September)

Tomb Raider (Oktober)

Dead or Alive (November)

25 Jahre seit Release

Conker’s Bad Fur Day (März)

Pro Evolution Soccer (März)

Animal Crossing (April)

Red Faction (Mai)

Devil May Cry (August)

Golden Sun (August)

Super Monkey Ball (September)

Pikmin (Oktober)

Burnout (November)

Halo (November)

Jak and Daxter (Dezember)

20 Jahre seit Release

Okami (April)

Gears of War (November)

Wii Sports (November)

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!