Comeback von Tomb Raider mit zwei neuen Games

Schon bald soll Lara Croft im Doppelpack ein großes Comeback feiern. Bei den Game Awards 2025 wurden nämlich zwei neue Action-Abenteuer mit der ikonischen Schatzjägerin enthüllt, die für die nächsten zwei Jahre geplant sind. Seit Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018 war es ruhig um die Marke geworden. Denn Square Enix trat die Rechte an Tomb Raider ab, die sich daraufhin die Embracer Group sicherte.

Nun liefert Entwickler Crystal Dynamics zusammen mit Amazon Studios gleich zwei neue Titel. Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist für 2026 zuerst ein erneutes Remake des ersten Spiels der Serie angedacht, das ursprünglich 1996 auf den Markt kam. Ein gänzlich neuer Ableger namens Tomb Raider: Catalyst soll dann 2027 folgen. Beide Titel sind für PlayStation 5, Xbox Series und PC geplant. Die Switch 2 bleibt nach aktuellem Stand außen vor.

Vergangenheit und Zukunft von Tomb Raider und Lara Croft

Bereits 2007 erschien mit Tomb Raider Anniversary ein Remake des Erstlings, und im Vorjahr wurden mit Tomb Raider Remastered die ersten drei Originalversionen neu aufgelegt. Die Neuinterpretation Legacy of Atlantis dürfte beim Gameplay, dem Weltendesign und der Grafik aber weit über die bisherigen Versionen hinausgehen. Auch mehr Story wird versprochen, ohne jedoch die Atmosphäre des Klassikers verändern zu wollen.

„Mit Legacy of Atlantis ehren wir die Ursprünge der Serie, während Catalyst einen mutigen Schritt nach vorn darstellt“, heißt es in einer Presseaussendung der Embracer Group. Der Titel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll das größte Tomb-Raider-Spiel überhaupt werden. Storytechnisch scheint Catalyst der Serie treu zu bleiben. Die Schatzjägerin gerät hier nämlich nach Nordindien, das nach einer „mythischen Katastrophe“ von uralten Kräften überschattet wird.

Fragen & Antworten