Xbox plant angeblich geheime Show – Insider deutet Überraschung an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die nächste Woche könnte für Xbox- und PC-Gamer plötzlich richtig spannend werden. Denn während alle über mögliche PlayStation- und Nintendo-Events sprechen, deutet jetzt auch bei Xbox alles auf Bewegung hin. Und diesmal kommt der Hinweis von einer ziemlich bekannten Quelle.

Der bekannte Journalist Jez Corden (der puncto Microsoft ziemlich gut vernetzt ist) hat in einem Clip angedeutet (via Streamable.com), dass Xbox schon sehr bald eine eigene Präsentation planen könnte. Seine Worte sind bewusst vorsichtig, aber eindeutig genug: Eine kleine Show. Schon nächste Woche.

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Kein großes Showcase, kein riesiges Event. Aber offenbar genug, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gerade diese „kleinen“ Events haben in der Vergangenheit oft für Überraschungen gesorgt, wir erinnern uns dabei an letztes Jahr und dem Oblivion-Remaster-Shadowdrop.

Timing sorgt für Spekulationen

Das Timing wirkt alles andere als zufällig. Denn parallel kursieren bereits Gerüchte über eine mögliche PlayStation State of Play

neue Ankündigungen von Nintendo mehrere große Game-Reveals Plötzlich könnte alles in derselben Woche passieren.

Und genau das bringt Bewegung in die Community. Ein Nutzer schreibt auf Reddit: „Bekommen wir nächste Woche einfach eine Mini-E3?“ Ganz ausgeschlossen ist das aktuell nicht.

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Community hofft auf große Ankündigungen

Wie so oft bei solchen Gerüchten gehen die Erwartungen schnell durch die Decke.

Besonders häufig genannt werden:

Ob davon wirklich etwas gezeigt wird, ist völlig offen. Doch allein die Möglichkeit reicht, um die Diskussionen anzuheizen. Sehr wahrscheinlich werden wir aber „nur“ ein Indie-Format bekommen. Das würde die Bezeichnung „kleine Show“ eher verdeutlichen. Andererseits haben kleinere Events haben schon mehrfach unerwartete Highlights geliefert.

Xbox könnte bewusst Aufmerksamkeit suchen

Ein weiterer Punkt wird immer wieder diskutiert: Warum jetzt?

Viele vermuten, dass Microsoft bewusst vor anderen großen Events Aufmerksamkeit erzeugen will. Gerade mit Blick auf den Sommer könnte Timing eine entscheidende Rolle spielen. Ein kurzes Event jetzt könnte helfen, die Community früh abzuholen.

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Und wenn sich das Gerücht bewahrheitet, könnte nächste Woche deutlich spannender werden, als viele erwartet haben. Mir eingeschlossen.

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