The Elder Scrolls VI: Leak deutet auf Release im Jahr 2027 hin

Wann erscheint endlich The Elder Scrolls VI? Diese Frage stellen sich Fans seit der ersten Ankündigung auf der E3 2018. Bisher blieb Bethesda vage und sprach lediglich von „2026 oder später“. Doch ein neuer Bericht sorgt nun für Aufsehen: Angeblich könnte das Rollenspiel bereits Ende 2027 erscheinen.

Die Infos stammen vom bekannten Leaker eXtas1s (via YouTube), der schon häufiger Details zu Bethesda-Projekten geteilt hat. Seinen Angaben zufolge hat das Studio kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht und arbeitet nun mit voller Kraft an dem lang erwarteten Titel.

Führungswechsel gibt neue Impulse

Ein zentrales Signal ist die Ernennung von Alan Nanes zum Design Director. Der Entwickler war schon an „Skyrim“ beteiligt, wo er die Quest-Reihe der Diebesgilde mitgestaltete, und er war außerdem für das Begleiter-System in Starfield verantwortlich.

Seine Design-Philosophie legt großen Wert auf spielerische Freiheit, tiefgehende Dialoge und organische Erkundung, genau die Elemente, die Fans von Elder Scrolls erwarten. Mit seiner Erfahrung könnte der Design Director maßgeblich dazu beitragen, dass The Elder Scrolls VI wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt.

Passt 2027 zu Bethesdas Historie?

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Große Bethesda-Rollenspiele wie Oblivion, Fallout 3 oder Skyrim hatten meist Entwicklungszyklen von drei bis vier Jahren, sobald die volle Produktion anlief. Wenn The Elder Scrolls VI tatsächlich 2023 nach Starfields Launch in die heiße Phase gegangen ist, dann würde ein Release im späten Jahr 2027 oder Anfang 2028 genau in dieses Muster passen.

So verheißungsvoll die Hinweise auch klingen: Sicher ist bislang nichts! Spiele dieser Größenordnung sind extrem komplex, und Verschiebungen gehören fast schon zum Alltag. Bethesda selbst hält weiterhin offiziell an „2026 oder später“ fest.

Trotzdem: Mit einem gestärkten Team, klarer technischer Basis und voller Konzentration auf Tamriel ist die Wahrscheinlichkeit so hoch wie lange nicht mehr, dass Fans in wenigen Jahren nach Skyrim zurückkehren können.

Hoffnungsschimmer für Elder Scrolls-Fans

Nach Jahren voller Spekulationen scheint sich nun endlich ein klareres Bild abzuzeichnen. Ein möglicher Release von The Elder Scrolls IV für Ende 2027 klingt realistisch und würde bedeuten, dass Spieler nicht mehr ein weiteres Jahrzehnt warten müssen.

Bis Bethesda selbst konkrete Infos liefert, bleibt jedoch nur eins: geduldig bleiben. Immerhin soll es einen „internen Trailer“ des Spiels bei Microsoft bereits gegeben haben. Dazu gelang allerdings nie etwas an die Öffentlichkeit. Außerdem gelten gelten Hammerfell und High Rock als wahrscheinlichste Schauplätze.

