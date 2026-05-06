Xbox ändert Spielehüllen: Neue Hinweise für Disc und Internetpflicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft ändert offenbar das Design physischer Xbox-Spielehüllen. Die neuen Cover sollen künftig deutlicher, ob eine Disc enthalten ist und ob für das Spiel eine Internetverbindung benötigt wird. Auf den gezeigten Verpackungen erscheinen neue graue Hinweisleisten, die Käufer direkt auf solche Anforderungen aufmerksam machen sollen.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem physische Spiele immer häufiger für Diskussionen sorgen. Viele Käufer erwarten bei einer Box im Handel weiterhin ein vollständiges Spiel auf Disc. In der Praxis ist das aber längst nicht mehr immer der Fall. Manche Versionen enthalten nur einen Downloadcode, andere brauchen zusätzliche Inhalte aus dem Internet oder funktionieren erst nach einem größeren Download vollständig.

Physische Spiele sind nicht mehr automatisch vollständig

Die neue Kennzeichnung soll offenbar genau diese Verwirrung reduzieren. Wer ein Spiel im Laden kauft, soll schneller erkennen, ob wirklich ein Datenträger enthalten ist und ob Internet für Installation oder Nutzung notwendig wird. Gerade bei großen Spielen ist das wichtig, weil Downloads inzwischen riesig sein können.

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Das Problem betrifft nicht nur Xbox. Auch Nintendo- und PlayStation-Spiele sorgen seit Jahren für Debatten. Auch bei Xbox selbst gibt es seit Längerem eine stärkere Verschiebung in Richtung digitaler Inhalte. Viele Titel gibt es im stationären Handel sowie nur noch als „Code in a Box“.

Ein sinnvoller Schritt, aber keine Lösung für alles

Für Käufer ist das grundsätzlich hilfreich. Eine gut sichtbare Kennzeichnung kann Fehlkäufe vermeiden und macht klarer, was man tatsächlich bekommt. Offen bleibt aber, wie präzise die Hinweise in der Praxis sein werden. Wichtig wäre eine klare Trennung zwischen „Internet für Download nötig“, „Internet für Online-Modus nötig“ und „dauerhafte Verbindung erforderlich“. Ob Microsoft hier mehr auf die Community hören wird? Zumindest gibt es Pläne dafür, nach der Umstrukturierung bei Xbox.

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