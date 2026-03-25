Nintendo Switch 2: Alle aktuellen Game-Key Card Videospieltitel

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Mit dem Release der Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein neues Format für physische Videospielmodule eingeführt: die sogenannten Game-Key Cards. Eine Mischung aus klassischem Modul und digitalem Download. So gibt es eine physische Verpackung und auch ein Modul. Allerdings befinden sich auf dem Modul keine Daten für ein Videospiel, sondern nur eine Berechtigung um den Titel herunterzuladen. Hat man dies gemacht, so kann der Titel gespielt werden – allerdings nur, wenn das Modul eingelegt ist.

Game-Key Cards

Die Reaktionen der Videospielwelt zu den Game-Key Cards waren sehr gemischt. Nintendo hat damit einen Hybriden aus physischen und digitalem Medium geschaffen. Ob sich dies langfristig so durchsetzen wird, werden die Spieler entscheiden. Gekauft werden die leeren Module nämlich.

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Die Vorteile

Man hält immer noch ein physisches Modul in Händen und kann sich die Verpackung ins Regal stellen. Auch können die Titel an Freunde verliehen werden. Sogar ein Weiterverkauf ist möglich. Beides wäre bei Download-Codes unmöglich. Game-Key Cards machen auch Sinn, wenn die Größe des Videospiels die 64-GB-Kapazität der Module überschreitet. Allerdings hat ein gewaltiger Titel wie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf ein Modul gepasst.

Die Nachteile

Es ist kein echtes physisches Spiel im klassischen Sinn mehr. Ohne Internetzugang hat man ein leeres Modul in der Hand. Die kompletten heruntergeladenen Daten verwenden den (begrenzten) Speicherplatz der Switch 2. Trotzdem muss das physische Modul zum Spielen eingesteckt werden. Ein physisches Besitz, welcher sich zwar so anfühlen soll, aber tatsächlich keiner ist. Sollten der jeweilige Publisher eines Tages von der Bildflächr verschwinden, dann könnte es passieren, dass man die Daten gar nicht mehr bekommt.

Auflistung aller aktuellen Game-Key Cards

Es folgt eine Liste, welche alle aktuellen Nintendo Switch 2 Titel zeigt, von welchen aktuell eine Game-Key Card erhältlich ist. Pokémon Pokopia ist das erste Videospiel aus dem Hause Nintendo, welches physisch nur als Game-Key Card erhältlich ist.

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007 First Light

Assassin’s Creed Shadows

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Borderlands 4

Cronos: The New Dawn

Daemon X Machina: Titanic Scion

Digimon Story: Time Stranger

Disgaea 7 Complete

Disgaea Mayhem

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Dragon Quest VII Reimagined

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports FC 26

Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Full Metal Schoolgirl

Goodnight Universe

High On Life 2

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Little Nightmares III

Madden NFL 26

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Monopoly: Star Wars – Helden gegen Schurken

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

NBA 2K26

Nickelodeon & The Dice of Destiny

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Octopath Traveler 0

Pac-Man World 2 Re-Pac

Persona 3 Reload

Pokémon Pokopia

PGA Tour 2K25

Pragmata

Puyo Puyo Tetris 2S

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Resident Evil Requiem

Shine Post: Be Your Idol

Sonic x Shadow Generations

SpongeBob Schwammkopf: Titans of the Tide

Squirrel With a Gun

Star Wars Outlaws

Starbites

Starship Troopers: Ultimate Bug War

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster

Survival Kids

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon

The Rogue Prince of Persia

The Witch’s Bakery

Wild Hearts S

Yakuza 0 Director’s Cut

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Ys X: Proud Nordics

Quelle: dekudeals.com

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