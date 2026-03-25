Nintendo Switch 2: Alle aktuellen Game-Key Card Videospieltitel

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Mit dem Release der Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein neues Format für physische Videospielmodule eingeführt: die sogenannten Game-Key Cards. Eine Mischung aus klassischem Modul und digitalem Download. So gibt es eine physische Verpackung und auch ein Modul. Allerdings befinden sich auf dem Modul keine Daten für ein Videospiel, sondern nur eine Berechtigung um den Titel herunterzuladen. Hat man dies gemacht, so kann der Titel gespielt werden – allerdings nur, wenn das Modul eingelegt ist.
Game-Key Cards
Die Reaktionen der Videospielwelt zu den Game-Key Cards waren sehr gemischt. Nintendo hat damit einen Hybriden aus physischen und digitalem Medium geschaffen. Ob sich dies langfristig so durchsetzen wird, werden die Spieler entscheiden. Gekauft werden die leeren Module nämlich.
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Die Vorteile
Man hält immer noch ein physisches Modul in Händen und kann sich die Verpackung ins Regal stellen. Auch können die Titel an Freunde verliehen werden. Sogar ein Weiterverkauf ist möglich. Beides wäre bei Download-Codes unmöglich. Game-Key Cards machen auch Sinn, wenn die Größe des Videospiels die 64-GB-Kapazität der Module überschreitet. Allerdings hat ein gewaltiger Titel wie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf ein Modul gepasst.
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Die Nachteile
Es ist kein echtes physisches Spiel im klassischen Sinn mehr. Ohne Internetzugang hat man ein leeres Modul in der Hand. Die kompletten heruntergeladenen Daten verwenden den (begrenzten) Speicherplatz der Switch 2. Trotzdem muss das physische Modul zum Spielen eingesteckt werden. Ein physisches Besitz, welcher sich zwar so anfühlen soll, aber tatsächlich keiner ist. Sollten der jeweilige Publisher eines Tages von der Bildflächr verschwinden, dann könnte es passieren, dass man die Daten gar nicht mehr bekommt.
Auflistung aller aktuellen Game-Key Cards
Es folgt eine Liste, welche alle aktuellen Nintendo Switch 2 Titel zeigt, von welchen aktuell eine Game-Key Card erhältlich ist. Pokémon Pokopia ist das erste Videospiel aus dem Hause Nintendo, welches physisch nur als Game-Key Card erhältlich ist.
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- 007 First Light
- Assassin’s Creed Shadows
- Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster
- Borderlands 4
- Cronos: The New Dawn
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- Digimon Story: Time Stranger
- Disgaea 7 Complete
- Disgaea Mayhem
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Dragon Quest VII Reimagined
- Dynasty Warriors: Origins
- EA Sports FC 26
- Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition
- Final Fantasy VII Rebirth
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Full Metal Schoolgirl
- Goodnight Universe
- High On Life 2
- Hitman: World of Assassination – Signature Edition
- Hogwarts Legacy
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Little Nightmares III
- Madden NFL 26
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
- Monopoly: Star Wars – Helden gegen Schurken
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- NBA 2K26
- Nickelodeon & The Dice of Destiny
- Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition
- No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files
- Octopath Traveler 0
- Pac-Man World 2 Re-Pac
- Persona 3 Reload
- Pokémon Pokopia
- PGA Tour 2K25
- Pragmata
- Puyo Puyo Tetris 2S
- Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army
- Resident Evil Requiem
- Shine Post: Be Your Idol
- Sonic x Shadow Generations
- SpongeBob Schwammkopf: Titans of the Tide
- Squirrel With a Gun
- Star Wars Outlaws
- Starbites
- Starship Troopers: Ultimate Bug War
- Street Fighter 6
- Suikoden I & II HD Remaster
- Survival Kids
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
- The Rogue Prince of Persia
- The Witch’s Bakery
- Wild Hearts S
- Yakuza 0 Director’s Cut
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Ys X: Proud Nordics
Quelle: dekudeals.com
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