Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Resident Evil: (Code) Veronica könnte schon sehr bald mehr Bewegung reinkommen. Capcom hat das Remake erst kürzlich offiziell angekündigt. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass ausgewählte Journalisten bereits hinter verschlossenen Türen mehr zum Spiel erfahren haben.

Auf X.com macht derzeit ein Beitrag des bekannten Capcom-Insiders Dusk Golem die Runde, laut dem Medienvertreter nach dem Summer Game Fest zu einer speziellen Präsentation eingeladen wurden. Die Rede ist von einem Preview-Event mit Entwicklern. Noch gilt offenbar ein Embargo, weshalb konkrete Details vorerst fehlen. Angeblich läuft dieses News-Embargo morgen um 17:00 Uhr (MEZ) aus.

Wichtig ist die Einordnung: Das bedeutet nicht automatisch, dass Capcom bereits echtes Gameplay gezeigt hat. In der Diskussion unter dem Beitrag klingt es eher so, dass die Präsentation möglicherweise eher ein Gespräch mit dem Produzenten war und kein vollständiger Gameplay-Termin. Wir werden sehen.

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Hat Capcom schon mehr gezeigt als die Öffentlichkeit weiß?

Trotzdem ist der Hinweis spannend. Capcom nutzt bei Resident Evil seit Jahren sehr kontrollierte Marketing-Schritte. Erst ein Teaser, dann ausgewählte Mediengespräche, später Eindrücke und erst danach größere Gameplay-Szenen. Genau so könnte es nun auch bei Resident Evil Veronica laufen.

Für Fans heißt das: Die nächste Welle an Informationen könnte nicht mehr weit entfernt sein. Vielleicht gibt es bald erste Eindrücke zur Atmosphäre, zum neuen Look von Claire Redfield oder dazu, wie stark Capcom das Original modernisiert.

Warum dieses Remake für Resident-Evil-Fans so wichtig ist

Resident Evil: Code Veronica erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die SEGA Dreamcast und zählt bis heute zu den wichtigsten, aber auch schwierigsten Teilen der Reihe. Das Spiel erzählt die Geschichte von Claire Redfield weiter, bringt Chris Redfield wieder stärker ins Spiel und führt mit den Ashfords eine der ungewöhnlichsten Figurenkonstellationen der Serie ein.

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Viele Fans fordern seit Jahren ein Remake. Der Grund ist einfach: Nach den starken Neuauflagen von Resident Evil 2, 3 und 4 blieb „Code Veronica“ wie das fehlende Puzzleteil der klassischen Ära zurück. Gleichzeitig ist genau dieses Spiel ein perfekter Kandidat für eine Modernisierung. Das Original hatte starke Ideen, aber auch sperrige Mechaniken, harte Designentscheidungen und Momente, die heute nicht mehr besonders elegant wirken.

Warum Capcom hier mehr ändern muss als nur die Grafik

Ein einfaches Grafik-Update würde bei Resident Evil Veronica kaum reichen. Capcom muss die Atmosphäre bewahren, aber viele alte Kanten neu schleifen. Steuerung, Levelstruktur, Bosskämpfe und Tempo müssen sich moderner anfühlen, ohne den speziellen Charakter des Originals zu verlieren.

Besonders spannend wird Chris Redfield. Viele neue Resident Evil-Fans kennen ihn vor allem aus späteren Spielen. In Code Veronica spielt aber eine jüngere Version von Chris eine wichtige Rolle. Genau dieser Punkt könnten die Entwickler bewusst für spätere Trailer zurückhalten.

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Auch Albert Wesker dürfte für Diskussionen sorgen. Code Veronica ist ein wichtiger Teil seiner Entwicklung innerhalb der Reihe. Wenn Capcom diese Story stärker inszeniert, könnte das Remake deutlich mehr Bedeutung bekommen als ein normales Nostalgie-Projekt.

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Zwischen Fan-Traum und großem Erwartungsdruck

Aktuell bleibt die Lage aber vorsichtig. Capcom hat das Remake nun offiziell für 2027 angekündigt (bereits vorab geleakt). Plattformen sind nach aktuellen Berichten PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Ein konkretes Release-Datum fehlt noch.

Der neue Hinweis auf eine Präsentation macht vor allem eines klar: Capcom bereitet offenbar den nächsten Informationsschritt vor. Ob daraus bald Screenshots, erste Presseberichte oder ein richtiger Gameplay-Trailer entstehen, bleibt offen.

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Nach Jahren voller Gerüchte ist Resident Evil Veronica nicht mehr nur Wunschdenken. Das Remake ist real. Und wenn das Embargo tatsächlich bald fällt, könnten wir schon in den nächsten Tagen mehr darüber erfahren, wie Capcom eines der spannendsten Kapitel der Reihe neu auflegt.

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