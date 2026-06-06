Capcom erfüllt einen der größten Resident-Evil-Wünsche endlich offiziell

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Nun haben sich die Gerüchte bewahrheitet. Schon seit dem Vorjahr munkelten Insider, dass Capcom ein Remake von Resident Evil: Code Veronica entwickle. Zum Auftakt des Summer Game Fest 2026 kam nun die offizielle Ankündigung, inklusive Teaser-Trailer. Das Remake bewahre „den Kern des Originalspiels“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Capcom. Gleichzeitig besitze der Titel „modernisiertes Gameplay und eine neu interpretierte Handlung“. Das Remake, das nur noch mit Resident Evil Veronica betitelt ist, soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2 an den Start gehen.

Was ist Resident Evil: Code Veronica? Ursprünglich erzählte der damals vierte Ableger die Geschichte rund um Claire und Chris Redfield weiter und holte dafür den ikonischen Serienbösewicht Wesker zurück. Laut Serienschöpfer Shinji Mikami bekam der Titel lediglich keine offizielle Nummerierung hinter dem Titel verpasst, weil er zunächst nur für die SEGA Dreamcast erschien und nicht für die PlayStation. Eine erweiterte Fassung des Originalspiels namens Resident Evil: Code Veronica X erschien später für PlayStation 2 und Nintendo Gamecube. Zurzeit ist dieselbe Version im PlayStation Network erhältlich.

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Spielerisch blieb sich Resident Evil: Code Veronica zum Release im Jahr 2000 treu. Soll heißen, es gab ganz viele Rätsel, wenig Munition und besonders starke Mutanten. Zwar hatte die Erstfassung keine vorgerenderten Hintergründe mehr, sondern eine vollständige 3D-Grafik. Allerdings waren weiterhin fixierte Kameras und eine Panzersteuerung vorhanden. Vom Gameplay des Remakes war noch nichts zu sehen. Erwartungsgemäß dürfte es sich spielerisch an die neuesten Ableger halten, die das Leveldesign zugunsten einer Schulterperspektive neu auslegen. Außerdem zeigte der Trailer eine Szene aus der Egoperspektive. Ob der Titel beide Perspektiven hat, wie zuletzt Resident Evil Requiem, wurde aber nicht bestätigt.

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Resident Evil: Code Veronica bleibt auf Erfolgskurs

Capcom kann sich wohl nicht groß beschweren. Resident Evil Requiem, der neueste Ableger ihrer ikonischen Horror-Saga, stellte zum Launch Verkaufsrekorde auf. Zuvor erreichten auch die Verkaufszahlen des Remakes von Resident Evil 4 neue Meilensteine. Gerüchten zufolge stehen weitere Remakes bereits an. Angeblich soll Resident Evil Zero beispielsweise eine neue Fassung bekommen. Manchen Insidern zufolge befindet sich inzwischen sogar ein zweites Remake des ersten Spiels der Serie in der Mache (via wccftech). Ob Resident Evil 5 neu aufgelegt wird, ist unter Insidern wiederum umstritten.