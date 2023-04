Resident Evil 4 Remake: Neuer Franchise-Meilenstein erreicht

Resident Evil Fakten

Capcom hat bekannt gegeben, dass das Remake von Resident Evil 4 weltweit mehr als 4 Millionen Mal verkauft wurde und somit einen neuen Meilenstein erreicht hat. Innerhalb der ersten zwei Tage nach der Veröffentlichung konnte das Spiel über 3 Millionen Exemplare absetzen.

Nach Veröffentlichung der Chainsaw-Demo stieg das Interesse und die Aufmerksamkeit für das Survival-Horror-Spiel.

Laut Alex Aniel, Autor von “Itchy Tasty: An Unofficial History of Resident Evil”, ist das Remake von Resident Evil 4 das am zweitschnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Resident Evil-Serie und wird voraussichtlich bald Resident Evil 6 überholen, das fast 12 Monate benötigte, um 5 Millionen Einheiten zu verkaufen.

This means Resident Evil 4 remake is, by most measures, the second fastest selling RE in history within the first two weeks.

However, it is very likely RE:4 will overtake RE6 before long. RE6 shipped 4.5 million at launch, but didn't hit 5 million until nearly 12 months later. https://t.co/0uGQi8VpKP

— Alex Aniel (@cvxfreak) April 7, 2023