Resident Evil 4 Remake – Das ändert sich in Patch 1.04

Resident Evil 4 Remake bekommt erstmals einen etwas kräftigeres Update spendiert: Was passiert in Patch 1.04?

Capcom hat seit dem Release vor wenigen Wochen hart an Resident Evil 4 Remake gearbeitet, um das Spiel zu patchen und zu erweitern. Während einige der früheren Patches hauptsächlich Fehlerbehebungen waren, gibt es dieses Mal einen umfangreicheren Patch. Im Folgenden sind die Details zum Patch 1.04 von Resident Evil 4 Remake aufgeführt.

Was erwartet Spieler in diesem Survival-Horror-Titel? RE 4 Remake ist eine überarbeitete Version des Originalspiels aus dem Jahr 2005. Das Remake bietet verbesserte Grafik und Gameplay-Mechaniken, während die Handlung und die Umgebung größtenteils unverändert blieben. Das Spiel wurde von Capcom entwickelt und erschien am 24. März 2023 für PC (Steam), PS5, PS4 und Xbox Series X/S – jedoch nicht für Xbox One.

Resident Evil 4 Remake Update! – Patch-Notes zu Version 1.04

Die bemerkenswerte Ergänzung im aktuellen Update ist der Mercenaries-Modus, der dem Spiel einen Arcade-artigen Horde-Modus hinzufügt. Spieler können mit 4 verschiedenen Charakteren (Leon, Luis, Krauser, Hunk) auf 3 verschiedenen Karten (Village, Castle, Island) spielen und versuchen, 150 Feinde zu überleben. Zudem gibt es nun Ranglisten, die es ermöglichen, die Ergebnisse mit Freunden zu teilen und zu vergleichen, wer die beste Punktzahl auf jeder Karte oder mit jedem Charakter erzielt hat. Der Patch behebt auch einige visuelle Fehler und verbessert die Bildrate auf der Xbox Series X/S.

Die Patch-Notes stammen von der offiziellen Capcom-Webseite.

Hier alle Anmerkungen zu Patch 1.04:

PS5 / PS4 / Xbox Series / Steam

Ein neues Extraspiel „Die Söldner“ wurde hinzugefügt.

Streben Sie in Ihrem Kampf nach dem Highscore, um so viele Feinde wie möglich innerhalb des Zeitlimits zu besiegen.

PS5

Ein Problem, das zu flackernden Lichtern am unteren Bildschirmrand führte, wenn bestimmte Einstellungen angewendet wurden, wurde behoben.

Ein Grafik-Rendering-Prozess, der dazu führte, dass bestimmte Umgebungsdetails verschwommen aussahen, wurde behoben.

Xbox Series X/S Die Totzone (der Bereich, in dem die Sticks des Controllers nicht auf Bewegungen reagieren) wurde reduziert, was zu einer reaktionsschnelleren Steuerung führt.

Angepasste Grafik-Rendering-Prozesse, was zu verbesserten Spiel-Frameraten führt.