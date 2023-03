Resident Evil 4 Remake: Wir ihr auf PS5 die flackernden Lichter behebt

Resident Evil 4 Remake ist endlich da und viele Spieler genießen bereits die Neuauflage von Capcoms legendärem Survival-Horror-Titel. Obwohl die RE-Engine mit der neuen, sehr schicken Grafik sehr ausgefeilt ist, hat das Game immer noch ein paar visuelle Fehler, die behoben werden müssen.

Eines der meistdiskutierten Probleme im Internet sind die flackernden Lichter am unteren Rand des Bildschirms in der PlayStation 5-Version. Wenn du während des Spiels in Resident Evil 4 plötzlich leuchtende, bunte Lichter am unteren Rand des Bildschirms siehst, findest du in der folgenden Anleitung heraus, wie du dieses Problem lösen kannst.

Das Problem mit den flackernden Lichtern wurde bereits in der Demoversion von Resident Evil 4 Remake festgestellt und ist nun auch in der Vollversion vorhanden. Capcom ist sich dieses Problems bewusst und hat versprochen, es bald zu lösen, wahrscheinlich durch einen kommenden Patch – aber bis dahin gibt es ein paar Möglichkeiten, dieses Problem loszuwerden, zumindest vorübergehend.

We’re aware of an issue where players may experience flickering lights at the bottom of the screen when playing the PS5 version of Resident Evil 4. Here are some temporary fixes we recommend.

We intend to fix the issue in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN

— Resident Evil (@RE_Games) March 24, 2023