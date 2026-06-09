Tales of Eternia Remastered angekündigt: JRPG-Klassiker kehrt im Oktober zurück

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Bandai Namco und TOSE bringen einen weiteren Klassiker der beliebten Tales-Reihe zurück. Mit Tales of Eternia Remastered erhält das ursprünglich erschienene Rollenspiel eine überarbeitete Neuauflage für moderne Plattformen. Der Titel erscheint am 15. Oktober in Japan und folgt bereits einen Tag später, am 16. Oktober, weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam.

Neben der Standard-Version wird auch eine Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthält ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack sowie zusätzliche DLC-Inhalte für das Spiel.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Welt Eternia, die aus den beiden voneinander getrennten Reichen Inferia und Celestia besteht. Die Handlung beginnt im abgelegenen Dorf Rasheans, wo Reid Hershel und seine Kindheitsfreundin Farah Oersted auf das geheimnisvolle Mädchen Meredy treffen.

Auf der Suche nach Antworten über ihre Herkunft stoßen die Helden auf eine Bedrohung von gewaltigem Ausmaß. Das Ereignis, das als „Great Fall“ bekannt ist, gefährdet beide Welten und könnte deren Untergang besiegeln. Um die Katastrophe aufzuhalten, müssen Reid und seine Gefährten die Macht der Greater Craymels nutzen und sich auf eine gefährliche Reise begeben.

Die Geschichte von Tales of Eternia zählt bis heute zu den beliebtesten Erzählungen innerhalb der Tales-Reihe und verbindet klassische Fantasy-Elemente mit einer großen Bedrohung, die das Schicksal ganzer Welten beeinflusst.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Schnelle Kämpfe mit dem A-LMBS-System

Ein zentraler Bestandteil des Spiels bleibt das bekannte „Aggressive Linear Motion Battle System“, kurz A-LMBS. Dieses Kampfsystem setzt auf schnelle Echtzeitgefechte, bei denen Spieler verschiedene Artes kombinieren, Angriffe verketten und die individuellen Fähigkeiten ihrer Gruppenmitglieder geschickt einsetzen.

Die Kämpfe zeichnen sich durch ihre dynamische 2D-Action aus. Gegner können mit präzisem Timing ausmanövriert und durch lange Kombo-Ketten unter Druck gesetzt werden. Das Zusammenspiel der Charaktere spielt dabei eine wichtige Rolle und eröffnet zahlreiche taktische Möglichkeiten.

Komfortfunktionen für moderne Spieler

Neben der technischen Überarbeitung erhält Tales of Eternia Remastered mehrere neue Komfortfunktionen, die den Einstieg erleichtern und das Spielerlebnis angenehmer gestalten sollen.

Dazu gehören Zielmarkierungen, die eine bessere Orientierung ermöglichen, sowie die Option, Zufallskämpfe vollständig zu deaktivieren. Zusätzlich steht ein Hochgeschwindigkeitsmodus für automatische Kämpfe zur Verfügung, wodurch sich längere Spielabschnitte deutlich schneller absolvieren lassen.

Auch Fans des Originals kommen auf ihre Kosten. Spieler können zwischen verschiedenen Grafik- und Sound-Modi wechseln und so selbst entscheiden, ob sie das Abenteuer möglichst nah am Original oder mit den Verbesserungen der Remaster-Version erleben möchten.

Ein Klassiker kehrt zurück

Mit Tales of Eternia Remastered erhält einer der bekanntesten Teile der langjährigen JRPG-Reihe eine moderne Neuauflage. Die Kombination aus klassischer Geschichte, schnellem Kampfsystem und neuen Komfortfunktionen soll sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen.

Bereits im Oktober können Spieler erneut nach Inferia und Celestia reisen und das Abenteuer rund um Reid, Farah und Meredy auf aktuellen Plattformen erleben.