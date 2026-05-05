Xbox im Umbruch: Microsoft baut Führungsteam nach schwachen Zahlen um

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Xbox beginnt die nächste große Umstrukturierung. Laut einem Bericht von CNBC hat Xbox-Chefin Asha Sharma am Dienstag ein internes Memo an Mitarbeiter verschickt. Darin kündigt sie mehrere neue Führungskräfte an, die Microsofts Gaming-Sparte wieder stärker auf Wachstumskurs bringen sollen. Der Schritt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Xbox kämpft seit Monaten mit sinkenden Umsätzen, schwachen Konsolenverkäufen und einer Community, die Microsoft erst wieder stärker überzeugen muss.

Sharma übernahm die Xbox-Spitze im Februar 2026, nachdem Phil Spencer seinen Rückzug angekündigt hatte. Zuvor arbeitete sie bei Microsoft in der CoreAI-Gruppe, die unter anderem an GitHub Copilot, Visual Studio Code und Entwicklerwerkzeugen beteiligt ist. Genau aus diesem Umfeld holt sie nun mehrere neue Führungskräfte zu Xbox. Laut CNBC geht es dabei um mehr Verbraucher- und Technikexpertise, die der Sparte bisher gefehlt habe.

Xbox soll schneller und näher an die Spieler rücken

In dem Memo wird Sharma mit einer klaren Aussage zitiert: Xbox müsse weiterentwickeln, wie gearbeitet und wie die Plattform organisiert werde. Derzeit sei es zu schwierig, schnell Wirkung zu erzielen. Außerdem verbringe das Team zu viel Zeit mit internen Themen statt mit der Community. Diese Worte klingen nicht nach kleiner Korrektur, sondern nach einem echten Kurswechsel. Einer Neuausrichtung.

Und der Zeitpunkt ist kein Zufall. Microsoft meldete zuletzt erneut schwache Gaming-Zahlen. Im dritten Geschäftsquartal 2026 sank der gesamte Gaming-Umsatz laut mehreren Berichten um 7 Prozent. Die Xbox-Hardware-Umsätze brachen um satte 33 Prozent ein. Auch Inhalte und Services, also Bereiche wie Game Pass und digitale Verkäufe, lagen 5 Prozent unter dem Vorjahr.

Damit steht Sharma vor einer schwierigen Aufgabe. Xbox ist längst nicht mehr nur eine Konsole. Microsoft verkauft Spiele auf mehreren Plattformen, baut Cloud-Gaming aus und setzt stark auf den Game Pass. Doch genau diese breite Strategie wirkt für viele Fans nicht immer klar. Die Frage lautet: Wofür steht Xbox eigentlich?

Neue Führungskräfte kommen aus dem Umfeld der neuen Xbox-Chefin

Laut CNBC wechseln mehrere Manager aus Microsofts CoreAI-Organisation zu Xbox. Jared Palmer soll sich als technischer Führungskraft um Produkt, Engineering, Entwicklerwerkzeuge und Infrastruktur kümmern. Tim Allen übernimmt das Design. Jonathan McKay wird Head of Growth. Evan Chaki soll ein Team leiten, das Entwicklung vereinfacht und wiederkehrende Arbeit reduziert. Dazu kommt David Schloss von Instacart, der sich um das Abo- und Cloud-Geschäft kümmern soll.

Das ist interessant, weil Xbox damit sichtbar technischer und datengetriebener werden dürfte. Die Besetzung zeigt: Microsoft will nicht nur neue Spiele ankündigen, sondern offenbar auch die internen Abläufe, Tools, Plattformen und Wachstumsmechaniken verändern.

Gleichzeitig verlassen oder verändern bekannte Xbox-Führungskräfte ihre Rollen. Kevin Gammill, bisher Corporate Vice President für Xbox User Experience, Game Development und Publishing-Plattformen, gibt seinen Posten ab. Roanne Sones, zuständig für Xbox-Geräte und Ökosystem, geht nach dem Sommer in eine Auszeit und soll später als Beraterin tätig sein. Beide waren laut Bericht jeweils 24 Jahre bei Microsoft.

Was bedeutet der Umbau für Xbox-Fans?

Für Spieler bedeutet der Führungswechsel nicht sofort bessere oder mehr Games. Solche Umstrukturierungen brauchen Zeit. Trotzdem kann der Schritt langfristig wichtig sein. Wenn Xbox schneller auf Feedback reagiert, bessere Tools für Entwickler bietet und klarer kommuniziert, könnte die Marke wieder Vertrauen gewinnen.

Spannend wird vor allem, ob Sharma Xbox wieder stärker als „Community-Marke“ positioniert, die sie einmal war. Die Aussage, man verbringe zu viel Zeit intern und zu wenig mit den Fans, trifft einen wunden Punkt. Viele Spieler hatten in den letzten Jahren das Gefühl, dass Microsoft zwar große Pläne hat, aber nicht immer klar erklärt, was diese Pläne konkret für die Community bedeuten.

Ob das reicht, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Klar ist aber: Xbox steht 2026 an einem wichtigen Punkt. Microsoft muss beweisen, dass die Marke nicht nur ein Abo, eine Cloud-Plattform oder ein PC-Ökosystem ist. Xbox muss sich wieder wie Xbox anfühlen. Oder die „Marke“ wird zu Grabe getragen, wie ehemalige Xbox-Mitbegründer prognostizieren.

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