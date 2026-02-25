Xbox Mitgründer prophezeit: Neue CEO Asha Sharma wird die Marke beerdigen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Seamus Blackley hat Xbox 1999 erfunden. Jetzt sagt er öffentlich: Die Marke wird sterben. Laut dem Mitgründer ist die neue CEO Asha Sharma dafür da, Xbox langsam auslaufen zu lassen. Microsoft konzentriere sich längst nur noch auf künstliche Intelligenz. Gaming sei kein Kerngeschäft mehr.

Was Blackley genau sagt

Im Interview mit GamesBeat formuliert Blackley drastisch. Xbox sei wie viele andere Geschäftsbereiche, die nicht zum AI Kerngeschäft gehören, dabei auszulaufen. Microsoft sage das nicht offen, aber genau das passiere. Er vergleicht Sharmas Aufgabe mit der eines Palliativmediziners: Ihre Aufgabe sei es, Xbox sanft in die Nacht gleiten zu lassen.

Werbung

Blackley geht noch einen Schritt weiter. Er vergleicht die Situation mit einem großen Filmstudio, das in die Hände einer Person gegeben wird, die Filme nicht mag. Oder ein Plattenlabel, das von jemandem geleitet wird, der nie ein Livekonzert gesehen hat. Der Job all dieser Leute sei es, Geschäftsbereiche in die neue Welt der künstlichen Intelligenz zu überführen. Ob man daran glaube oder nicht, sei eine andere Frage. Aber das sei die Realität.

Was das mit Phil Spencer zu tun hat

Phil Spencer trat vergangene Woche nach 38 Jahren bei Microsoft zurück. Gleichzeitig verließ Xbox Präsidentin Sarah Bond das Unternehmen. Asha Sharma kam direkt aus Microsofts CoreAI Division. Sie hatte zuvor bei Instacart und Meta gearbeitet, aber keine nennenswerte Gaming Erfahrung. Die Community reagierte skeptisch, als die Personalie bekannt wurde. Sharma versuchte, Bedenken auszuräumen. In ihrer ersten Mitteilung versprach sie, kein seelenlos AI Slop zu produzieren. Spiele seien und blieben Kunst, geschaffen von Menschen.

Doch das überzeugte nicht alle. Blackley prophezeit, dass Gamer normalerweise nicht tolerant seien, wenn Nicht-Gamer ihnen sagen, was sie glauben sollen. Das sei die Mauer, auf die Sharma treffen werde.

Werbung

Ist das realistisch?

Microsoft plant aktuell weiter Hardware. Die nächste Xbox Konsole soll womöglich bereits 2027 erscheinen. Das würde gegen einen kurzfristigen Ausstieg aus dem Geschäft sprechen. Allerdings: Konsolenverkäufe gehen zurück, die Multiplattform Strategie nimmt Fahrt auf. Viele Xbox Exklusivtitel erscheinen mittlerweile auch auf PlayStation und PC. Der Game Pass wächst langsamer als erhofft. Microsoft selbst äußerte bereits in Gerichtsverhandlungen, dass Xbox entweder massiv wachsen oder eingestellt werden müsse.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!